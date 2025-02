Presne o rok sa začnú ZOH, výzvou bude šesť olympijských dedín

Presne o rok, 6. februára 2026, sa v talianskych strediskách Miláno a Cortina d'Ampezzo začnú XXV. zimné olympijské hry. Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) bude v súvislosti s nimi čeliť viacerým výzvam vrátane logistiky, keďže športoviská budú v niektorých prípadoch vzdialené aj stovky kilometrov. Na rozdiel od nedávnych olympiád budú športovci bývať až v šiestich olympijských dedinách.



"V dejisku ZOH 2026 bude až šesť olympijských dedín a šesť väčších dejísk súťaží. Trebárs medzi Anterselvou a Milánom je vzdialenosť asi päť hodín cesty. Na predošlých dvoch ZOH na ázijskom kontinente spočívala veľká výzva v organizácii leteckej prepravy veľkého množstva materiálu. Toto teraz odpadá, no vznikajú nové prekážky. Teraz bude problém zabezpečiť ubytovanie pre členov realizačných tímov a samotná doprava," uviedol športový riaditeľ SOŠV Roman Buček. "Organizátori chcú maximálne obmedziť využívanie áut a snažia sa, aby čo najviac ľudí využívalo kyvadlovú dopravu. Tým, že bude až šesť olympijských dedín, budeme musieť zabezpečiť fyzioterapeutickú starostlivosť, lekársku starostlivosť či servismanov pre slovenskú výpravu v každej z týchto dedín. O tomto budeme detailne komunikovať so športovými zväzmi," povedal Buček.

Menoslov slovenských športovcov, ktorí budú reprezentovať na ZOH 2026, sa vykryštalizuje postupne, no dá sa očakávať, že pre viacerých z nich pôjde o prvú olympiádu. Zastrešení však budú tímom, ktorý má s účasťou na najväčšom športovom sviatku bohaté skúsenosti. "Naše oddelenia pracujú na tom, aby sme pripravili čo najlepšie podmienky pre našich športovcov v dejisku ZOH. Na SOŠV máme skúsený tím, ktorý nejde do nového prostredia a bude nápomocný tomu, aby sa realizačné tímy čo najjednoduchšie etablovali v podmienkach, ktoré budú určite špecifické. Vieme, že každá olympiáda je veľká výzva pre organizátorov. Množstvo drobných problémov, ktoré sa určite vyskytnú, sa pokúsime eliminovať, aby si ich športovci nevšimli," konštatoval prezident SOŠV Anton Siekel.

Na predošlej ZOH v roku 2022 reprezentovalo Slovensko 50 športovcov, predtým v Pjongčangu 2018 ich bolo 56. V oboch prípadoch nechýbal ani hokejový tím, ktorý sa už kvalifikoval aj do Talianska. "My v SOŠV sa nechceme uspokojiť tým, že zvýšime počet športovcov o jedného či dvoch a tlieskať si za to. Naše ambície nesúvisia iba s počtom športovcov, ale aj s kvalitou výpravy. Musíme byť realisti a chápať, že nie každý prinesie olympijskú medailu. Konkurencia je naozaj veľmi silná. Ja budem rád, ak si naši reprezentanti budú môcť povedať, že podali maximálny výkon a dali do toho všetko. Budeme robiť maximum, aby sme dosiahli dobré výsledky. Ak z toho bude cenný kov, tak to bude bonus. Aj iné než medailové umiestnenia nás môžu veľmi potešiť a zaslúžia si uznanie. Napríklad aj na OH v Paríži sme mali niekoľko nemedailových, no cenných umiestnení," povedal Siekel.

Predstavitelia SOŠV sa v dejisku olympiády ocitli aj rok pred talianskou, no nešlo o riadne ZOH, ale o 1. Zimnú žiacku olympiádu na Štrbskom plese. Študentov základných a stredných škôl potešili nielen vlastné športové výkony a príjemná atmosféra, ale aj prítomnosť športových osobností ako Matej Tóth, Petra Vlhová, Miroslav Šatan či Pavol Hurajt. Žiaci si počas dvojdňového programu zmerali sily v šiestich olympijských disciplínach na zjazdárskych lyžiach, bežkách či snouborde. V rámci sprievodného programu vyrástla na športová dedina Slovenského olympijského tímu. Podľa štátneho tajomníka pre výskum, vývoj, mládež a inklúziu Jána Hrinka podujatie splnilo svoj účel a môže predstavovať odrazový mostík do ďalších podobných projektov. "Sme veľmi radi, že sa nám podarilo zorganizovať prvý ročník tejto olympiády. Zúčastnilo sa na nej približne 500 žiakov z celého Slovenska, ktorí si prišli zmerať sily a ukázať svoj talent. Verím, že aj medzi týmito žiakmi sú nové veľké osobnosti slovenského športu. Náš primárny cieľ však nie je vychovávať vrcholových športovcov, ale zatraktívniť šport, zvýšiť športovú gramotnosť a fyzickú a psychickú pohodu," poznamenal Hrinko.