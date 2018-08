Presný počet nelegálnych migrantov v Bosne a Hercegovine nikto nepozná

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Záhreb/Sarajevo 22. augusta (TASR) - V Bosne a Hercegovine sa v súčasnosti nachádza približne 4000-5000 nelegálnych migrantov. Ich reálny počet v krajine však nikto nevie presne určiť, pretože známe sú iba údaje o osobách, ktoré sa oficiálne registrovali v ubytovacích zariadeniach v Sarajeve a Unsko-sanskom kantóne. S odvolaním sa na viacero zdrojov o tom v stredu informovala chorvátska tlačová agentúra HINA.Ministerstvo bezpečnosti a úrady z Unsko-sanského kantónu na severozápade krajiny zverejnili v utorok informácie s protirečivými údajmi o nelegálnych migrantoch zdržiavajúcich sa v Bosne a Hercegovine.Podľa ministra bezpečnosti Dragana Mektiča sa v krajine nachádza 2000 nepovolených migrantov. Úrady Unsko-sanského kantónu uviedli, že iba na jeho území ich je minimálne 4000.Jedinými spoľahlivým údajom je podľa agentúry HINA údaj o 11.211 osobách, ktoré vstúpili do krajiny v tomto kalendárnom roku do 19. augusta - všetci so zámerom pokračovať smerom do Chorvátska a ďalších členských štátov Európskej únie (EÚ). O azyl požiadalo 801 z nich, žiadnemu ho však neudelili.