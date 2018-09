Prešov chce zamestnať opatrovateľky a zaviesť poriadkovú službu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Prešov 26. septembra (TASR) – Prešovskí mestskí poslanci na utorňajšom (25.9.) rokovaní vzali na vedomie a schválili podanie štyroch žiadostí mesta o nenávratný finančný príspevok v celkovej výške takmer 860.000 eur.Ide o projekty nízkouhlíkovej stratégie mesta Prešov vrátane aktualizácie Koncepcie mesta Prešov v oblasti energetiky, podpory opatrovateľskej služby, miestnej občianskej poriadkovej služby a cezhraničný projekt Pohľad do minulosti – historické a kultúrne dedičstvo Krosna a Prešova.Podľa vedúcej odboru strategického rozvoja Mestského úradu v Prešove Magdalény Artimovej pri zámere nízkouhlíkovej stratégie je dôležité to, že súčasťou spracovania stratégie je aj aktualizácia koncepcie energetického manažmentu mesta, respektíve koncepcie v oblasti energetiky.vysvetlila Artimová.uviedla Artimová. Verí, že do konca roka bude projekt schválený a od začiatku nového roka ho budú môcť realizovať.Pre projekt miestnej občianskej poriadkovej služby sa mesto rozhodlo z dôvodu, že sa v minulosti osvedčil.povedala Artimová.vysvetlila Artimová.