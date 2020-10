Prešov hľadá 140 dobrovoľníkov na celoplošné testovanie na COVID-19, vytvorí desiatky odberných miest

Problém s jedným súkromníkom

70 eur na deň

26.10.2020 (Webnoviny.sk) - Na pretestovanie takmer 77-tisíc obyvateľov nad desať rokov veku sa v rámci celoplošného testovania na svojom území pripravuje aj mesto Prešov. Ide o samosprávu s najvyšším počtom obyvateľov, ktorá má blížiace sa celoslovenské testovanie v rámci svojho obvodu zabezpečiť.Mesto na testovanie plánuje vytvoriť 66 odberných miest kopírujúcich volebné okrsky. Samospráva zároveň hľadá do tímov na odberných miestach predbežne 140 dobrovoľníkov. Prihlásiť sa môžu do utorka 27. októbra.Ako informoval agentúru SITA hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek , jednou z povinností samospráv pri zabezpečení celoštátneho testovania od 30. októbra do 1. novembra a následne od 6. novembra do 8. novembra je aj zabezpečenie priestorov, ktoré budú kopírovať volebné okrsky.„Mesto Prešov malo pri posledných voľbách vytvorených 66 okrskových volebných komisií a takýto počet odberných miest by malo mesto zriadiť, teda poskytnúť súčinnosť Ozbrojeným silám SR ,“ uviedol v tejto súvislosti odborný referent na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany Mestského úradu v Prešove Peter Kulan Ako Kulan dodal, nie všetky miesta, v ktorých pôsobili volebné komisie, sú vo vlastníctve mesta Prešov. „Zo 66 objektov je 38 objektov pod správou mesta, 12 pod správou Prešovského samosprávneho kraja a 16 objektov je súkromných. Absentujú nám informácie, akým spôsobom máme tieto priestory zabezpečiť, za akých podmienok a kto tieto náklady bude refundovať,“ upozornil Kulan.Ďalší problém podľa neho hrozil v prípade, ak by súkromný vlastník nesúhlasil s testovaním vo svojich priestoroch. "Podľa aktuálnych informácií napokon v našom meste pôjde iba o jeden takýto prípad, všetci ostatní majitelia s vykonávaním testovania vo svojich objektoch súhlasili," skonštatoval pre agentúru SITA Tomek.Kulan tiež dodal, že prešovská samospráva pripravuje ako tretie najväčšie mesto na Slovensku testovanie pre najviac ľudí, keďže v Bratislave a Košiciach tieto činnosti zabezpečujú starostovia jednotlivých mestských častí."Mesto Prešov zabezpečuje tieto požiadavky komplexne pre všetky odberné miesta,“ zdôraznil Kulan s tým, že testovanie musia zabezpečiť pre 76 836 osôb nad 10 rokov veku, ktoré majú v evidencii. „Otestovať sa ale majú možnosť všetci obyvatelia, ktorí sa v čase testovania budú nachádzať na území mesta,“ dodal Kulan.Mesto v tejto súvislosti hľadá aj dobrovoľníkov na zabezpečenie celoplošného testovania. Vybrané osoby budú vykonávať činnosť administratívnych pracovníkov a ich úlohou bude predovšetkým evidencia osôb, ktoré sa dostavia na testovanie.„Vychádzajúc z počtu volebných okrskov mesto Prešov potrebuje predbežne 140 dobrovoľníkov. Každý z nich dostane finančnú odmenu vo výške 70 eur brutto za jeden odpracovaný deň,“ uviedol Tomek. Prihlasovací formulár, uverejnený na stránke mesta, je potrebné vyplniť do utorka 27. októbra.