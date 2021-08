Prešov sa pripravuje na príchod pápeža, upravuje priestranstvo či zabezpečuje parkovanie

Rozsiahle dočasné dopravné značenie

Veľkokapacitné parkoviská mimo mesta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.8.2021 (Webnoviny.sk) - Prešovská radnica pokračuje v prípravách na návštevu pápeža Františka , ktorý do mesta pricestuje v utorok 14. septembra. Samospráva aktuálne pripravuje priestranstvo, na ktorom bude pápež predsedať liturgii a venuje sa zabezpečeniu dopravy a parkovania účastníkov podujatia, ktorých v Prešove očakávajú zhruba 50-tisíc.Na zabezpečenie príprav spojených s návštevou Svätého Otca schválila vláda SR pre mesto Prešov čiastku 200-tisíc eur. Okrem toho mestské zastupiteľstvo v Prešove odsúhlasilo na tento účel ďalších 70-tisíc eur.Ako informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek , radnica zabezpečuje úpravu priestranstva v okolí mestskej haly, vrátane čiastočnej demontáže časti oplotenia, ktoré po ukončení akcie vrátia do pôvodného stavu. „Aktuálne realizujeme aj úpravu nerovností na parkovisku pred mestskou športovou halou s cieľom vytvoriť bezpečné podmienky pre všetkých pútnikov. Ostatné komunikácie, cez ktoré bude prechádzať pápež, si nevyžadujú opravy,“ skonštatoval hovorca.Radnica podľa jeho slov zabezpečí pred plánovanou návštevou aj čistenie mesta a následnú likvidáciu komunálneho odpadu po skončení akcie. Takisto pripravuje rozsiahle dočasné dopravné značenie pre zabezpečenie regulácie a presmerovania dopravy pred aj v čase konania akcie. „Plánujeme aj osadenie vlajok na vybraných cestných ťahoch v meste Prešov. Rovnako riešime aj zapožičanie pozemkov od súkromných osôb pre účely parkovania vozidiel a záberu ich pozemkov pri slávení liturgie so Svätým Otcom,“ podotkol Tomek.Ako uviedol, radnica sa už teraz snaží apelovať na všetkých pútnikov, aby využili predovšetkým verejnú vlakovú, alebo autobusovú dopravu. „Aktuálne však máme zabezpečených 200 parkovacích miest pre autobusy v blízkosti mestskej haly. Okrem toho rátame s parkovacími plochami pre ďalšie nahlásené autobusy na novovybudovanom úseku diaľnice D1,“ doplnil.Pre pútnikov, ktorí pricestujú osobnými autami, budú zabezpečené veľkokapacitné parkoviská mimo mesta Prešov, keďže v centre a v jednotlivých mestských častiach je počet parkovacích miest obmedzený. Vodiči budú môcť zaparkovať v deň návštevy Svätého Otca svoje autá na vojenskom letisku ako aj na záchytných parkoviskách v meste Veľký Šariš a v obci Malý Šariš. „O možnostiach prepravy zo záchytných parkovísk na miesto konania podujatia budeme v predstihu informovať,“ dodal Tomek.Svätý Otec František bude v rámci svojej návštevy Slovenska v Prešove predsedať Božskej liturgii svätého Jána Zlatoústeho na priestranstve pred Mestskou športovou halou. Na účasť na liturgii je potrebná registrácia, podmienkou je plné zaočkovanie. Okrem metropoly Šariša navštívi pápež od 12. do 15. septembra aj Bratislavu, Košice a Šaštín.