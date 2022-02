Prešov sa uchádza o dotáciu na ďalšiu obnovu zimného štadióna za 1,85 milióna eur

Mesto Prešov sa uchádza o podporu na ďalšie stavebné úpravy v rámci obnovy zimného štadióna . Z Fondu na podporu športu žiada na tento účel príspevok vo výške viac ako 1,1 milióna eur.

Celkové náklady na projekt presahujú 1,85 milióna eur s DPH, spolufinancovanie mesta je vo výške 40 percent. Podanie projektu odsúhlasili na dnešnom pokračovaní v stredu prerušeného online zasadnutia poslanci mestského zastupiteľstva.

Riešenie odvetrávania

Spolufinancovanie projektu

Návrat hokejovej extraligy

5.2.2022 (Webnoviny.sk) -Navrhované stavebné práce pozostávajú prevažne z úpravy fasády. Ide najmä o výmenu okien, zasklených stien, dverí, brány a zateplenia fasády kontaktným zatepľovacím systémom.Súčasťou projektu je aj riešenie odvetrávania stavebného objektu – vetranie šatní a ostatných priestorov zázemia, vrátane adsorbčného odvlhčovania ľadovej plochy. Ako informoval prednosta Mestského úradu v Prešove Ferdinand Exner, pripravené sú už potrebné projektové dokumentácie.„Časový harmonogram samotnej realizácie je 14 mesiacov na realizáciu fasády. Pokiaľ ide o vzduchotechniku, maximálne do osem mesiacov s tým, že časový harmonogram bude nastavený tak, že v interiéri bude zámer realizovať odvlhčenie priestorov v čase výluky ľadu, teda v letných mesiacoch. Pokiaľ ide o šatne a ďalšie priestory, tie sa dajú robiť priebežne. Maximálna lehota by tam mala byť osem mesiacov,“ uviedol Exner.Dodal, že spolufinancovanie projektu vo výške necelých 742-tisíc eur zatiaľ nemá krytie v schválenom rozpočte.„Spolufinancovanie budeme potrebovať riešiť vtedy, keď budeme vedieť, že sme uspeli vo výzve. Dovtedy by to boli hypotetické peniaze. V júni budeme schvaľovať záverečný účet a predpokladám, že tam budú prebytky z minulého roka, tak tie môžeme viazať na financovanie tohto štadióna. Dovtedy ale budeme musieť mať informáciu, či sme úspešní vo výzve,“ vysvetlila poslancom primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.Dodala, že farba novej fasády je navrhovaná v mestských farbách a má byť šedá v kombinácii s tmavočervenou.Prvá etapa opravy zimného štadióna stála viac ako 4,87 milióna eur. Ukončili ju na konci roka 2020.Ďalších 370-tisíc eur stálo dodanie a montáž nových sedadiel. V septembri minulého roka sa na zrekonštruovaný štadión do Prešova po 23 rokoch vrátila hokejová extraliga.Na úpravu štadióna na tento účel vyčlenili poslanci v minulom roku 350-tisíc eur.