Prešov spustil tretiu fázu deratizácie, obyvateľov vyzýva na zvýšenú obozretnosť

Plánovali štyri fázy deratizácie

Treba byť obozretný

S odpadom treba zachádzať dôslednejšie

9.8.2024 (SITA.sk) - Mesto Prešov pristúpilo v auguste k tretej fáze deratizácie živočíšnych škodcov. Odbor životného prostredia Mestského úradu v Prešove preto verejnosť vyzýva, aby zvýšila pri pobyte na verejných priestranstvách obozretnosť.Dôvodom je umiestnenie certifikovaných chemických prípravkov. Zároveň odporúča správcom bytových domov vykonať deratizáciu v ich priestoroch práve v mesiaci august, zámerom je maximalizácia efektov celého procesu. Informuje o tom samospráva na svojej internetovej stránke.V meste Prešov realizuje deratizáciu škodcov dodávateľská spoločnosť na základe platnej zmluvy v pevne vymedzených cykloch. Pre rok 2024 boli naplánované štyri fázy deratizácie.„Pri zvýšenom výskyte hlodavcov a na základe podnetov od občanov boli vykonávané aj mimoriadne a opakované deratizačné zásahy,“ ozrejmila samospráva.Mesto upozorňuje, že zásah v rámci tretej fázy realizujú za použitia rodenticídov, teda chemických prostriedkov na hubenie škodcov. Aplikované sú v podobe granúl a voskových blokov, ktoré sú špeciálnou technikou uložené priamo do dier a nôr z dôvodu zamedzenia prístupu domácich zvierat.Napriek tomu radnica vyzýva verejnosť na zvýšenú obozretnosť pri pohybe na verejnom priestranstve s deťmi či domácimi miláčikmi. Zároveň obyvateľov prosí, aby dané prostriedky nepremiestňovali.Spolu s touto činnosťou v Prešove vykonávajú aj operatívnu deratizáciu stojísk kontajnerov na komunálny odpad, a to umiestnením uzamykateľných nástrah na spevnených plochách stojísk. Každá nástraha je označená výstražným nápisom, názvom použitého prípravku a názvom firmy poskytovateľa služby.Súčasťou tohto procesu bude aj následná dezinfekcia 240-litrových smetných nádob na kuchynský odpad umiestnených na sídliskových stojiskách kontajnerov v septembri tohto roka.Odbor životného prostredia rovnako apeluje na obyvateľov mesta, aby zvýšili dôslednosť pri nakladaní s odpadom. Život hlodavcov na sídliskách je totiž úzko spätý so životom ľudí a reaguje na ich správanie.„Krivka nárastu populácie potkanov je priamo úmerná správaniu obyvateľov pri nakladaní s odpadom. Evidujeme prípady, keď ľudia v dobrej viere nechávajú zvyšky jedál pre ľudí bez domova ľahšie dostupné a mimo odpadových nádob, prípadne takto prikrmujú túlavé mačky, čo je pre potkany vyhľadávajúce čo najjednoduchší zdroj potravy veľkým lákadlom,“ povedala vedúca Odboru životného prostredia na Mestskom úrade v Prešove Dagmar Vojteková.Ďalším faktorom sledovaného zvýšenia populácie hlodavcov v poslednom období je podľa odboru životného prostredia aj určitý prirodzený cyklus prírastku populácie hlodavcov. Ide podľa neho o faktory, na ktoré má deratizácia iba čiastočný dosah.Okrem toho deratizácia nepôsobí okamžite a úhyn jedincov nastáva aj po niekoľkých dňoch. Deratizácia v meste taktiež nemá možnosť vyhubiť sto percent populácie hlodavcov, dokáže iba ich populáciu a premnoženie regulovať.