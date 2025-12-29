|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 29.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Milada
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. decembra 2025
Prešov ukončí rok tradičným Silvestrovským behom, ktorý oslávi svoj jubilejný 40. ročník
Mesto Prešov symbolicky uzavrie rok, v ktorom nieslo titul Európske mesto športu, tradičným športovým podujatím. V posledný kalendárny deň roka, v stredu 31. decembra 2025, sa uskutoční Silvestrovský beh, ktorý ...
Zdieľať
29.12.2025 (SITA.sk) - Mesto Prešov symbolicky uzavrie rok, v ktorom nieslo titul Európske mesto športu, tradičným športovým podujatím. V posledný kalendárny deň roka, v stredu 31. decembra 2025, sa uskutoční Silvestrovský beh, ktorý v tomto roku oslávi jubilejný 40. ročník.
Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Ηudák, Silvestrovský beh patrí dlhodobo medzi obľúbené športové podujatia v regióne a každoročne priťahuje stovky bežcov aj divákov. Jubilejný ročník sa opäť uskutoční v centre mesta na Hlavnej ulici. Štart aj cieľ budú situované priamo v historickom jadre, ktoré bude v posledný deň roka žiť športom už od ranných hodín.
„Jubileum oslávime tak, ako sa patrí, s atmosférou, ktorá zahreje aj v zimnom dni, s novými zážitkami, silnými príbehmi aj dobrou energiou, ktorá už štyri desaťročia spája bežcov, rodiny, dobrovoľníkov aj partnerov,“ uviedla riaditeľka pretekov z občianskeho združenia Prešov Running Eva Lange.
Primátor mesta Prešov František Oľha pripomenul, že podujatie má v meste výnimočné postavenie. „Silvestrovský beh je v Prešove skutočnou športovou tradíciou a príjemnou zmenou po sviatočnom období. Teší ma, že sa ho pred dvoma rokmi podarilo presunúť do centra mesta. Zaujímavosťou je aj to, že jubilejný ročník sa koná v roku, keď je Prešov Európskym mestom športu, a beh sa tak stane jeho symbolickým záverom,“ uviedol primátor.
Organizátori pripravili viacero bežeckých kategórií – detské behy, charitatívny beh na 3,7 kilometra, hlavný beh na 6,8 kilometra, ktorý je už vypredaný aj po navýšení kapacity a virtuálny Silvestrovský beh pre účastníkov, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne. Novinkou jubilejného ročníka je bonus pre všetkých registrovaných bežcov v podobe skipasu, každý účastník zároveň získa špeciálnu jubilejnú medailu v tvare snehovej vločky.
Podujatie má aj charitatívny rozmer. Tento rok podporí organizáciu IPčko Prešov, ktorá poskytuje pomoc ľuďom v krízových životných situáciách. Súčasťou charitatívnej iniciatívy je aj detský kalendár s ilustráciami detí z východného Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - Prešov ukončí rok tradičným Silvestrovským behom, ktorý oslávi svoj jubilejný 40. ročník © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Ηudák, Silvestrovský beh patrí dlhodobo medzi obľúbené športové podujatia v regióne a každoročne priťahuje stovky bežcov aj divákov. Jubilejný ročník sa opäť uskutoční v centre mesta na Hlavnej ulici. Štart aj cieľ budú situované priamo v historickom jadre, ktoré bude v posledný deň roka žiť športom už od ranných hodín.
Prešovská športová tradícia
„Jubileum oslávime tak, ako sa patrí, s atmosférou, ktorá zahreje aj v zimnom dni, s novými zážitkami, silnými príbehmi aj dobrou energiou, ktorá už štyri desaťročia spája bežcov, rodiny, dobrovoľníkov aj partnerov,“ uviedla riaditeľka pretekov z občianskeho združenia Prešov Running Eva Lange.
Primátor mesta Prešov František Oľha pripomenul, že podujatie má v meste výnimočné postavenie. „Silvestrovský beh je v Prešove skutočnou športovou tradíciou a príjemnou zmenou po sviatočnom období. Teší ma, že sa ho pred dvoma rokmi podarilo presunúť do centra mesta. Zaujímavosťou je aj to, že jubilejný ročník sa koná v roku, keď je Prešov Európskym mestom športu, a beh sa tak stane jeho symbolickým záverom,“ uviedol primátor.
Bonus pre registrovaných bežcov
Organizátori pripravili viacero bežeckých kategórií – detské behy, charitatívny beh na 3,7 kilometra, hlavný beh na 6,8 kilometra, ktorý je už vypredaný aj po navýšení kapacity a virtuálny Silvestrovský beh pre účastníkov, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne. Novinkou jubilejného ročníka je bonus pre všetkých registrovaných bežcov v podobe skipasu, každý účastník zároveň získa špeciálnu jubilejnú medailu v tvare snehovej vločky.
Podujatie má aj charitatívny rozmer. Tento rok podporí organizáciu IPčko Prešov, ktorá poskytuje pomoc ľuďom v krízových životných situáciách. Súčasťou charitatívnej iniciatívy je aj detský kalendár s ilustráciami detí z východného Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - Prešov ukončí rok tradičným Silvestrovským behom, ktorý oslávi svoj jubilejný 40. ročník © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Slováci sú čoraz štedrejší, najväčšia darcovská platforma prekonala hranicu 25 miliónov eur
Slováci sú čoraz štedrejší, najväčšia darcovská platforma prekonala hranicu 25 miliónov eur