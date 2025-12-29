Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

29. decembra 2025

Prešov ukončí rok tradičným Silvestrovským behom, ktorý oslávi svoj jubilejný 40. ročník


Mesto Prešov symbolicky uzavrie rok, v ktorom nieslo titul Európske mesto športu, tradičným športovým podujatím. V posledný kalendárny deň roka, v stredu 31. decembra 2025, sa uskutoční Silvestrovský beh, ktorý ...



6773d736a5fc8049160219 676x434 29.12.2025 (SITA.sk) - Mesto Prešov symbolicky uzavrie rok, v ktorom nieslo titul Európske mesto športu, tradičným športovým podujatím. V posledný kalendárny deň roka, v stredu 31. decembra 2025, sa uskutoční Silvestrovský beh, ktorý v tomto roku oslávi jubilejný 40. ročník.


Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Ηudák, Silvestrovský beh patrí dlhodobo medzi obľúbené športové podujatia v regióne a každoročne priťahuje stovky bežcov aj divákov. Jubilejný ročník sa opäť uskutoční v centre mesta na Hlavnej ulici. Štart aj cieľ budú situované priamo v historickom jadre, ktoré bude v posledný deň roka žiť športom už od ranných hodín.

Prešovská športová tradícia


„Jubileum oslávime tak, ako sa patrí, s atmosférou, ktorá zahreje aj v zimnom dni, s novými zážitkami, silnými príbehmi aj dobrou energiou, ktorá už štyri desaťročia spája bežcov, rodiny, dobrovoľníkov aj partnerov,“ uviedla riaditeľka pretekov z občianskeho združenia Prešov Running Eva Lange.

Primátor mesta Prešov František Oľha pripomenul, že podujatie má v meste výnimočné postavenie. „Silvestrovský beh je v Prešove skutočnou športovou tradíciou a príjemnou zmenou po sviatočnom období. Teší ma, že sa ho pred dvoma rokmi podarilo presunúť do centra mesta. Zaujímavosťou je aj to, že jubilejný ročník sa koná v roku, keď je Prešov Európskym mestom športu, a beh sa tak stane jeho symbolickým záverom,“ uviedol primátor.

Bonus pre registrovaných bežcov


Organizátori pripravili viacero bežeckých kategórií – detské behy, charitatívny beh na 3,7 kilometra, hlavný beh na 6,8 kilometra, ktorý je už vypredaný aj po navýšení kapacity a virtuálny Silvestrovský beh pre účastníkov, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne. Novinkou jubilejného ročníka je bonus pre všetkých registrovaných bežcov v podobe skipasu, každý účastník zároveň získa špeciálnu jubilejnú medailu v tvare snehovej vločky.

Podujatie má aj charitatívny rozmer. Tento rok podporí organizáciu IPčko Prešov, ktorá poskytuje pomoc ľuďom v krízových životných situáciách. Súčasťou charitatívnej iniciatívy je aj detský kalendár s ilustráciami detí z východného Slovenska.


Zdroj: SITA.sk - Prešov ukončí rok tradičným Silvestrovským behom, ktorý oslávi svoj jubilejný 40. ročník © SITA Všetky práva vyhradené.

