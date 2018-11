Prešov vrátil Lisabonu porážku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

C-skupina:



Sporting Lisabon - Tatran Prešov 26:28 (11:14)



Najviac gólov Sportingu: Pasarin 8, Nikčevič 5, zostava a góly Tatrana: Čupryna, Cvitkovič - Rábek 5, Hrstka 3, Lapajne 4, Krok 3, Rečičár, Číp 4, Straňovský 3, Butorac 3, Kasal, Carapkin 2, Gatine 1, Babič. Rozhodovali: Borčič, Markovič (obaja Slov.), TH: 8/6 - 1/1, vylúčení: 2:5, ŽK: 1:2.

Ďalší program Tatrana Prešov v LM:



Sobota, 10. novembra: Tatran Prešov - Besiktas Mogaz 18.00



Nedeľa, 18. novembra: Bjerringbro-Silkeborg - Tatran Prešov 13.30



Sobota, 24. novembra: Čechovskí Medvedi - Tatran Prešov 14.00



Sobota, 1. decembra: Tatran Prešov - HC Metalurg 19.30

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lisabon 3. novembra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili vo svojom šiestom zápase v C-skupine Ligy majstrov na palubovke portugalského tímu Sporting Lisabon 28:26. Slovenský majster tým nadviazal na úspešné výsledky z paluboviek súperov a zvýšil svoje šance na postup. Zároveň vrátil portugalskému tímu nedávnu domácu prehru 27:30.Tatran odohrá najbližší zápas v Lige majstrov v sobotu 10. novembra od 18.00 na domácej palubovke proti tureckému Besiktas Mogaz.Prešovčania chceli portugalskému tímu vrátiť nedávnu prehru a od úvodu išli za svojím cieľom. Od prvých minút si udržiavali tesný náskok, za stavu 7:5 však nepresne zakončili niekoľko akcií a Sporting otočil na 8:7. Domáci sa dostali aj do vedenia 9:8, viac im však už Prešovčania nedovolili a do konca prvého polčasu si vypracovali trojgólový náskok.Prešovčania sa v druhom polčase zamerali na udržanie náskoku a ten krátko po zmene strán navýšili na štyri góly (15:11). Hostia pokračovali v koncentrovanom výkone, ktorý podporili najmä dôslednou defenzívou. V druhom dejstve sa dostali aj do šesťgólového náskoku (24:18), napokon si z Portugalska odniesli cenné víťazstvo rozdielom dvoch gólov.