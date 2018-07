Prešovčania by privítali viac lepšie nadväzujúcich spojov MHD

Ilustračná snímka Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Prešov 24. júla (TASR) – Prešovčania by privítali preferenciu verejnej dopravy. Rovnako viac spojov mestskej hromadnej dopravy (MHD), ktoré by chodili častejšie a optimálnejšie by na seba nadväzovali. Vyplýva to z ankety, ktorú vyhlásilo mesto Prešov.uviedla prešovská primátorka Andrea Turčanová po vyhodnotení ankety, ktorou mesto zisťovalo názor občanov na MHD a na jej preferenciu oproti ostatnej doprave.Podľa tlačového referenta Mestského úradu v Prešove Milana Grejtáka, mesto rozoslalo dotazníky prakticky do každej domácnosti, občania však mohli odpovedať aj elektronicky prostredníctvom webovej stránky mesta. Na radnicu sa vrátilo 2374 dotazníkov, ďalších takmer päťsto ľudí odpovedalo elektronicky.priblížil Grejták.Väčšina z nich, vyše 70 percent, prešovskú mestskú dopravu pritom už teraz využíva pravidelne, len štyri percentá ju nevyužívajú vôbec, ostatní sporadicky.Anketa potvrdila, že v prípade zavedenia preferencie MHD oproti ostatnej doprave by ju Prešovčania využívali ešte viac – uviedlo to takmer šesťdesiat percent respondentov. Veľký vplyv by to malo hlavne na tých, ktorí MHD využívajú iba sporadicky – z nich by vozidlá MHD začala viac využívať až štvrtina.pripomenula primátorka Turčanová.V rámci pripomienok dominovali tí, ktorí by privítali viac spojov, respektíve zvýšenú frekvenciu vozidiel na linkách, a tiež nové linky alebo úpravu ich trás. Veľké percento účastníkov ankety požaduje väčšiu ohľaduplnosť vodičov a zvýšenie presnosti, bezpečnosti a čistoty vo vozidlách.Medzi kurióznejšie námety patria napríklad požiadavky na zavedenie toaliet či televízorov vo vozidlách MHD, na zrušenie tlačidiel na výstup. Dvaja odpovedajúci požadovali, aby sa vo vozidlách menej kúrilo, dvanásti zasa, aby v nich bolo menej reklamy a 31 by chcelo dopravu bezplatne.Všetky zozbierané podnety radnica odovzdá vedeniu DPMP, ktoré ich bude v rámci možností riešiť.Podobný prieskum v Prešove zorganizovali už aj vlani, keď radnica zisťovala názor svojich občanov na rezidentské parkovanie. Asi 90 percent respondentov vtedy uviedlo, že rezidentskú kartu potrebujú, desať percent ju nechce.