Prešovčania môžu po prvýkrát voliť aj v solivarskom múzeu (foto)

Volebný okrsok 44

Výborné podmienky a spokojná komisia

Voľba podľa vyznávaných priorít

Vyše 65-tisíc voličov

23.3.2024 (SITA.sk) - V meste Prešov otvorili o 07:00 všetkých 66 volebných okrskov pre voľby prezidenta. Voliť v nich môže celkovo vyše 65-tisíc voličov zapísaných do zoznamu pre prvé kolo volieb. Vôbec prvýkrát sa voľby konajú v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky – Múzeu Solivar, patriacom pod správu Slovenského technického múzea v mestskej časti Solivar.Ako agentúru SITA informoval koordinátor organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta SR v meste Prešov Jozef Smetana, pôvodne tento okrsok sídlil v priestoroch kultúrneho zariadenia Parku kultúry a oddychu v Prešove na Solivare.„Pre havarijný stav tohto objektu sa volebná miestnosť nachádza v objekte Slovenského technického múzea, teda Skladu soli na Námestí osloboditeľov. Okrem toho sa dve volebné miestnosti vrátili naspäť na Strednú priemyselnú školu strojnícku po ukončení rekonštrukcie, ktorá bola v minulom roku a pre ktorú sme v predchádzajúcich voľbách presúvali volebné okrsky na Spojenú školu Pavla Sabadoša a cirkevnú školu sv. Mikuláša,“ uviedol k zmenám oproti posledným voľbám Smetana.V priestoroch múzea v Solivare sídli volebný okrsok 44, v ktorom je spolu 1 001 voličov. Keďže 27 z nich požiadalo o vydanie hlasovacieho preukazu, vo volebnom zozname je zapísaných 974 voličov.„Ľudia chodia priebežne. Väčšinou stredný, alebo starší vek voličov. Zoznam sa pomaly zapĺňa. Pomerne dosť ľudí sem chodí s volebným preukazom. Možno ich to tu prilákalo aj turisticky práve pre tieto priestory,“ povedala pre agentúru SITA predsedníčka okrskovej komisie Petra Hučková. Podmienky v nových priestoroch sú podľa nej výborné a spokojná bola aj 11-členná komisia.„Pracovala som aj v starých priestoroch, ktoré boli rozbité a bola v nich zima. Je to tu určite lepšie, pohodlnejšie a príjemnejšie,“ skonštatovala členka volebnej komisie Ivana Hirková, ktorá v priestoroch múzea aj sama odvolila.„Od nového prezidenta hlavne očakávam, aby nás dôstojne reprezentoval v zahraničí a aby Slovensko vyzeralo slušne,“ dodala. V priestoroch múzea sa nachádza aj expozícia Slovenského technického múzea, ktorú môžu navštíviť záujemcovia aj počas volebného dňa.„Počas sobôt máme bežne otvorené. Ľuďom ponúkame veľký okruh, v ktorom si môžu prejsť vonkajším areálom po štyroch budovách. Menší okruh je v podstate len táto jedna budova, teda Sklad soli, ktorí si môžu návštevníci pozrieť sami. Zatiaľ záujem nie je veľký, ale počítame, že na obed bude väčší. Máme objednanú aj skupinu detí,“ prezradila lektorka Slávka Kmečová. Solivarčanka Nadežda Macková voľby na návštevu múzea nevyužila.„Chodíme tu pravidelne počas Dní soli. Ale tieto priestory sú na voľby určite príjemnejšie ako tie pôvodné. Je tu parkovisko, takže je to výhodnejšie,“ skonštatovala a k voľbe prezidenta dodala: „Človek volí podľa toho, aké priority vyznáva a ako je presvedčený o tom, ktorý kandidát ho môže najlepšie reprezentovať. Od nového prezidenta očakávam väčšiu kultúrnosť v prejave. Takisto, aby spoločnosť spájal a nerozdeľoval, lebo ľudia sú nervózni z ekonomickej situácie a znechutení. Očakávam, že to pôjde k lepšiemu.“Vo voličských zoznamoch pre voľby prezidenta SR je v meste Prešov zapísaných celkovo 65 254 voličov, z nich šesť nemá na základe rozhodnutia súdu oprávnenie voliť. Ďalších 2 884 voličov požiadalo o vydanie hlasovacie preukazu a môžu voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území Slovenska.Do piatka 22. marca požiadalo 366 voličov o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do volebnej schránky, ďalší tak môžu urobiť počas volebného dňa. V 66 okrskových volebných komisiách pôsobí 642 členov a 66 zapisovateľov. „Počty členov v jednotlivých komisiách sa pohybujú od sedem až do 11,“ dodal Smetana, podľa ktorého voľby do 11:00 prebiehajú bezproblémovo.