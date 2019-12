Prešovčania zaplatia za odpad takmer o desať eur viac

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prešov 11. decembra (TASR) – Prešovskí mestskí poslanci v stredu schválili zvýšenie miestnych daní a poplatkov na rok 2020. Za odpad zaplatia ľudia takmer o desať eur viac, čo na fyzickú osobu za kalendárny rok predstavuje sumu približne 29,50 eura. Doteraz to bolo 20,03 eura. Sadzba dane z nehnuteľností vzrástla v priemere o štvrtinu.Podľa Martiny Kolarčíkovej, poverenej riadením odboru financií a mestského majetku Mestského úradu v Prešove, poplatok za odpad mesto mení po siedmich rokoch a doteraz malo najnižšiu sadzbu poplatku zo všetkých krajských miest.uviedla Kolarčíková.Podľa schváleného nariadenia, nová sadzba za jeden liter komunálnych odpadov na základe osobitného predpisu je 0,0183 eura a za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín zaplatia občania 0,04 eura.Zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností má do rozpočtu na rok 2020 priniesť 1,53 milióna eur. Predpokladaný výnos poplatku za komunálny odpad je budúci rok vo výške viac ako 3,65 milióna eur, čo je takmer o 832.000 eur viac ako v roku 2018. Napriek tomu radnica predpokladá deficit v oblasti odpadového hospodárstva v sume viac ako 660.000 eur. V roku 2018 mesto na odpadové hospodárstvo doplácalo takmer 1,5 milióna eur.Ako ďalej povedala Kolarčíková, pri zvyšovaní dane z nehnuteľností vychádzali z toho, že mesto za posledné roky investovalo vysoké sumy do mestskej hromadnej dopravy, na opravu komunikácií, údržbu zelene a verejné osvetlenie. Medziročne sumy investované do týchto oblastí stúpli z približne 9,7 milióna eur za rok 2017 na 11,5 milióna eur za rok 2018.Daň za rodinný dom s plochou 120 štvorcových metrov (m2) stúpne v budúcom roku z 52,80 eura na 65,40 eura. Za byt s rozlohou 68 m2 namiesto 23,12 eura zaplatia obyvatelia 28,90 eura. Pre podnikateľský subjekt stúpne ročná sadzba dane objektu s rozlohou 525 m2 z 2150 na 2670 eur a za 190 m2 nebytového priestoru zaplatia podnikatelia namiesto pôvodných 646 eur sumu 807,50 eura.