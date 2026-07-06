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06. júla 2026
Prešovská a Košická župa založili so Zakarpatskou oblasťou Európske zoskupenie územnej spolupráce Vihorlat
Tagy: Cezhraničná spolupráca Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Duna – Vág Európske zoskupenie územnej spolupráce Vihorlat
Podľa zakladateľov má nové zoskupenie posilniť koordináciu spoločných projektov aj zapojenie Slovenska do obnovy Ukrajiny.
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6.7.2026 (SITA.sk) - Podľa zakladateľov má nové zoskupenie posilniť koordináciu spoločných projektov aj zapojenie Slovenska do obnovy Ukrajiny.
Prešovský samosprávny kraj (PSK), Košický samosprávny kraj (KSK) a Zakarpatská oblastná rada podpísali v pondelok zakladateľské dokumenty Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) Vihorlat. Ide o prvé slovensko-ukrajinské zoskupenie tohto typu a zároveň iba druhé v Európskej únii, do ktorého je zapojený partner z Ukrajiny.
Ako informoval vedúci odboru projektového riadenia PSK Ján Kocák, v členských štátoch Európskej únie funguje približne 90 európskych zoskupení územnej spolupráce, pričom iba jedno z nich má ukrajinského partnera. EZÚS Vihorlat bude podľa neho prvým svojho druhu. „Ide o unikátny právny nástroj, ktorý nám umožní pripravovať a realizovať významné cezhraničné projekty. Jeho prvou úlohou bude spracovanie spoločnej stratégie rozvoja troch zapojených regiónov, z ktorej vzídu priority a harmonogram realizácie jednotlivých projektov,“ vysvetlil Kocák.
Nové zoskupenie má vytvoriť spoločnú platformu na prípravu a realizáciu cezhraničných projektov v oblastiach dopravy, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, zdravotníctva, školstva, kultúry, životného prostredia, inovácií či energetiky. Zároveň má umožniť širší prístup k európskym finančným zdrojom a ďalším medzinárodným programom. Snahou je podľa Kocáka čerpať zdroje z eurofondov, ale využiť aj programy priamo riadené Európskou úniou a ďalšie pripravované iniciatívy. Realizovať však bude môcť i projekty bez finančnej účasti Únie. „Ambíciou je nielen sa zapájať do bežného života samospráv, ale aj do obnovy Ukrajiny,“ dodal vedúci odboru.
Predseda PSK Milan Majerský označil mier na Ukrajine za základný predpoklad ďalšej spolupráce. „Podpísaný dokument tvorí základ tejto spolupráce. Som presvedčený, že EZÚS Vihorlat bude úspešný najmä vďaka konkrétnym projektom pre konkrétnych ľudí v obciach, mestách a regiónoch,“ uviedol. Dodal, že kraj sa chce prostredníctvom nového zoskupenia aktívne podieľať aj na obnove Ukrajiny. „Nechceme len nečinne pozerať na to, ako je Ukrajina ničená. Pomáhame jej od začiatku ruskej agresie a chceme sa podieľať aj na jej povojnovej obnove,“ zdôraznil.
Ako uviedol predseda Zakarpatskej oblastnej rady Roman Saray, doterajšia spolupráca bola viazaná najmä na programy Interreg. Vznikom EZÚS sa podľa neho otvára prístup k podstatne širšiemu spektru európskych fondov. „Doteraz sme mali prístup len k štyrom programom, teraz sa nám otvára možnosť spolu s partnerskými regiónmi zapojiť sa do približne štyroch desiatok európskych programov. Je to zároveň ďalší krok na európskej ceste Ukrajiny,“ povedal.
Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku spolupráca s ukrajinskými partnermi už prebieha prostredníctvom viacerých projektov a KSK má skúsenosť aj so spoluprácou s maďarským partnerom prostredníctvom EZÚS Via Carpatia.
„Verím, že budeme úspešní aj v Bruseli pri rokovaniach o ďalšom programovom období, pretože od toho, aké prostriedky budú vyčlenené na cezhraničnú spoluprácu závisí aj objem spolupráce v rámci EZÚS Vihorlat. Určite pôjde o projekty, ktoré stierajú hranice. Potrebujeme rozširovať hraničné priechody, rozvíjať cykloturistiku, ale aj spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva či energetiky. Chceme, aby tieto projekty prinášali pracovné miesta a peniaze do lokálnych ekonomík,“ povedal.
Kocák doplnil, že po podpise zakladateľských dokumentov bude nasledovať schvaľovací proces na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Po získaní súhlasu si zoskupenie zvolí svoje orgány a následne požiada o registráciu. Ambíciou zakladateľov je, aby bolo EZÚS Vihorlat plne funkčné do konca tohto roka. Sídliť bude v Prešove.
Nové zoskupenie nadväzuje na medzivládnu dohodu o cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou z roku 2000, ako aj na memorandum o spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblastnou radou podpísané v roku 2023. Podľa zakladateľov má posilniť koordináciu spoločných projektov aj zapojenie Slovenska do obnovy Ukrajiny.
Zdroj: SITA.sk - Prešovská a Košická župa založili so Zakarpatskou oblasťou Európske zoskupenie územnej spolupráce Vihorlat © SITA Všetky práva vyhradené.
Prešovský samosprávny kraj (PSK), Košický samosprávny kraj (KSK) a Zakarpatská oblastná rada podpísali v pondelok zakladateľské dokumenty Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) Vihorlat. Ide o prvé slovensko-ukrajinské zoskupenie tohto typu a zároveň iba druhé v Európskej únii, do ktorého je zapojený partner z Ukrajiny.
Ako informoval vedúci odboru projektového riadenia PSK Ján Kocák, v členských štátoch Európskej únie funguje približne 90 európskych zoskupení územnej spolupráce, pričom iba jedno z nich má ukrajinského partnera. EZÚS Vihorlat bude podľa neho prvým svojho druhu. „Ide o unikátny právny nástroj, ktorý nám umožní pripravovať a realizovať významné cezhraničné projekty. Jeho prvou úlohou bude spracovanie spoločnej stratégie rozvoja troch zapojených regiónov, z ktorej vzídu priority a harmonogram realizácie jednotlivých projektov,“ vysvetlil Kocák.
Predpokladom spolupráce je mier
Nové zoskupenie má vytvoriť spoločnú platformu na prípravu a realizáciu cezhraničných projektov v oblastiach dopravy, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, zdravotníctva, školstva, kultúry, životného prostredia, inovácií či energetiky. Zároveň má umožniť širší prístup k európskym finančným zdrojom a ďalším medzinárodným programom. Snahou je podľa Kocáka čerpať zdroje z eurofondov, ale využiť aj programy priamo riadené Európskou úniou a ďalšie pripravované iniciatívy. Realizovať však bude môcť i projekty bez finančnej účasti Únie. „Ambíciou je nielen sa zapájať do bežného života samospráv, ale aj do obnovy Ukrajiny,“ dodal vedúci odboru.
Predseda PSK Milan Majerský označil mier na Ukrajine za základný predpoklad ďalšej spolupráce. „Podpísaný dokument tvorí základ tejto spolupráce. Som presvedčený, že EZÚS Vihorlat bude úspešný najmä vďaka konkrétnym projektom pre konkrétnych ľudí v obciach, mestách a regiónoch,“ uviedol. Dodal, že kraj sa chce prostredníctvom nového zoskupenia aktívne podieľať aj na obnove Ukrajiny. „Nechceme len nečinne pozerať na to, ako je Ukrajina ničená. Pomáhame jej od začiatku ruskej agresie a chceme sa podieľať aj na jej povojnovej obnove,“ zdôraznil.
Ako uviedol predseda Zakarpatskej oblastnej rady Roman Saray, doterajšia spolupráca bola viazaná najmä na programy Interreg. Vznikom EZÚS sa podľa neho otvára prístup k podstatne širšiemu spektru európskych fondov. „Doteraz sme mali prístup len k štyrom programom, teraz sa nám otvára možnosť spolu s partnerskými regiónmi zapojiť sa do približne štyroch desiatok európskych programov. Je to zároveň ďalší krok na európskej ceste Ukrajiny,“ povedal.
Nasleduje schvaľovací proces
Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku spolupráca s ukrajinskými partnermi už prebieha prostredníctvom viacerých projektov a KSK má skúsenosť aj so spoluprácou s maďarským partnerom prostredníctvom EZÚS Via Carpatia.
„Verím, že budeme úspešní aj v Bruseli pri rokovaniach o ďalšom programovom období, pretože od toho, aké prostriedky budú vyčlenené na cezhraničnú spoluprácu závisí aj objem spolupráce v rámci EZÚS Vihorlat. Určite pôjde o projekty, ktoré stierajú hranice. Potrebujeme rozširovať hraničné priechody, rozvíjať cykloturistiku, ale aj spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva či energetiky. Chceme, aby tieto projekty prinášali pracovné miesta a peniaze do lokálnych ekonomík,“ povedal.
Kocák doplnil, že po podpise zakladateľských dokumentov bude nasledovať schvaľovací proces na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Po získaní súhlasu si zoskupenie zvolí svoje orgány a následne požiada o registráciu. Ambíciou zakladateľov je, aby bolo EZÚS Vihorlat plne funkčné do konca tohto roka. Sídliť bude v Prešove.
Nové zoskupenie nadväzuje na medzivládnu dohodu o cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou z roku 2000, ako aj na memorandum o spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblastnou radou podpísané v roku 2023. Podľa zakladateľov má posilniť koordináciu spoločných projektov aj zapojenie Slovenska do obnovy Ukrajiny.
Zdroj: SITA.sk - Prešovská a Košická župa založili so Zakarpatskou oblasťou Európske zoskupenie územnej spolupráce Vihorlat © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cezhraničná spolupráca Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Duna – Vág Európske zoskupenie územnej spolupráce Vihorlat
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