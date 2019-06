Prešovská elektrotechnická škola mala špeciálnu akciu pre dievčatá

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Prešov 18. júna (TASR) – Stredná priemyselná škola elektrotechnická (SPŠE) v Prešove pripravila v utorok pre dievčatá vo veku 11 až 15 rokov podujatie s názvom Dievča SPŠE v IT.uviedol pre TASR zástupca riaditeľa SPŠE v Prešove Marek Soták.Obchodná analytička Lenka Hlinková a programátorka Iveta Tonhauserová predstavili dievčatám svoju cestu do sveta IT, prezradili, aké vlastnosti by mali mať úspešné ženy v IT, a podelili sa o svoje doterajšie skúsenosti s prácou na rôznych projektoch.povedal Soták.V druhej časti prezentovali svoje skúsenosti a pocity zo štúdia na škole študentky školy. Predstavili študijné odbory, ktoré študujú, a skúsenosti zo študentského života v chlapčenskom kolektíve.doplnil Soták.Ako povedal, sektor IT je druhým najväčším pilierom slovenského hospodárstva.vysvetlil Soták.Medzi výhody práce v IT sektore patria podľa jeho slov nadštandardný plat, kreatívna práca, život bez stereotypu, ale aj možnosť práce z domu či práca na čiastočný úväzok.