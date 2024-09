Prešovská polícia hľadá svedkov dopravnej nehody, pri ktorej sa zranil 71-ročný cyklista

23.9.2024 (SITA.sk) - Prešovská polícia zháňa svedkov dopravnej nehody zo stredy 14. augusta. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , nehoda sa stala v čase medzi 15:30 a 16:00 na ceste III. triedy v smere od obce Dulová Ves - časť Vlčie Doly na mesto Prešov.Doposiaľ neznámy vodič na osobnom vozidle počas predbiehania vytlačil 71-ročného cyklistu z cesty priamo do priekopy. Cyklista jazdil pri pravom okraji cesty. „K stretu neznámeho osobného motorového vozidla s bicyklom nedošlo,“ skonštatovala Ligdayová s tým, že pri nehode sa cyklista zranil. Doba liečby bola stanovená na štyri až šesť týždňov.Polícia vedie v prípade trestné stíhanie za trestný čin ublíženie na zdraví, spáchaného v súbehu s trestným činom neposkytnutie pomoci.„Z dôvodu objektívneho prešetrenia všetkých okolnosti tejto nehody žiadame prípadných svedkov, ktorí by mali akékoľvek informácie k priebehu nehody, prípadne videozáznam zo zachytenia priebehu nehody, alebo sa v tom čase nachádzali na uvedenom mieste a vedeli by poskytnúť dôležité informácie, aby sa prihlásili na známom telefónnom čísle 158 alebo na najbližšom útvare Policajného zboru,“ uviedla policajná hovorkyňa. Svedkovia informácie môžu oznámiť aj na sociálnej sieti policajného zboru.