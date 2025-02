Prešovská polícia obvinila 42-ročného opitého vodiča za nehodu na diaľnici, spôsobil škodu za 8000 eur

6.2.2025 (SITA.sk) - Škodu za zhruba 8 000 eur spôsobil v stredu 5. februára po 16-tej hodine opitý vodič na diaľnici D1 v smere na Prešov.Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , 42- ročný vodič sa počas jazdy nevenoval plne vedeniu svojho vozidla a narazil do osobného auta 52-ročného vodiča idúceho pred ním. Po náraze 42-ročný vodič ešte narazil do oceľových zvodidiel, ktoré poškodil.„Pri dopravnej nehode našťastie nedošlo k závažným zraneniam účastníkov. Škoda na vozidlách bola vyčíslená na približne 5 000 eur a na zvodidlách na zhruba 3 000 eur,“ skonštatovala Ligdayová. Obaja vodiči boli po nehode podrobení kontrole, vrátane dychovej skúšky.„U mladšieho vodiča bol výsledok pozitívny, prekročil hranicu 2,2 promile,“ upozornila policajná hovorkyňa. Muža polícia zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia. Neskôr mu vzniesli obvinenie z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.