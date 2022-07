Prešovská polícia varuje seniorov pred podvodníkmi, predstavujú sa ako zamestnanci Slovenskej pošty

Telefonicky kontaktujú seniorov

Overená legenda nehoda príbuzného

28.7.2022 (Webnoviny.sk) - Polícia v Prešovskom kraji varuje seniorov pred podvodníkmi, ktorí nezaháľajú ani počas leta. Najnovšie si vymysleli novú legendu, ktorou sa snažia vylákať peniaze. Do legiend zapojili aj pracovníkov Slovenskej pošty . Informoval o tom dnes hovorca prešovskej krajskej polície Daniel Džobanik Páchateľ sa v telefonickom rozhovore najskôr predstaví ako zamestnanec Slovenskej pošty a opýta sa seniora, či má vydať z peňazí alebo rozmeniť, aby mu mohol vrátiť preplatok a následne ukončí hovor.„Vzápätí zavolá späť, predstaví sa ako pracovník kriminálnej polície a povie seniorovi, že je v nebezpečenstve, pričom polícia ho spolu s jeho majetkom chce chrániť, preto má všetku svoju hotovosť, cennosti a zlaté šperky dať do tašky a následne vyhodiť von z okna alebo z balkóna,“ opísal hovorca.Podvodníci však nezabudli ani na overenú legendu, v ktorej sa seniorom predstavujú ako príbuzní a známi, alebo ako lekári či policajti. Následne im oznámia, že ich príbuzný zavinil dopravnú nehodu, je hospitalizovaný v nemocnici, nemôže komunikovať, no potrebuje peniaze na úhradu škody.„Polícia upozorňuje občanov, aby nedôverovali neznámym osobám a nedávali im peniaze ani iné cennosti, nech už tieto osoby uvádzajú akékoľvek dôvody, neotvárať cudzím ľuďom a za žiadnych okolností ich nepúšťať do obydlia,“ uviedol Džobanik.V prípade podozrivého telefonického kontaktu neznámou osobou, ktorá sa pýta na peniaze a cennosti, alebo pri návšteve neznámych podozrivých osôb odporúča Džobanik ihneď kontaktovať políciu na čísle 158.