Prešovská skupina Chiki liki tu-a oslávi 30 rokov na scéne

Prešovská kultová kapela Chiki liki tu-a datuje svoj prvý koncert na 22. marca 1995, ktorý odohrala v domácom prešovskom PKO. Po 30 rokoch sa na deň presne vráti na to isté pódium aj s množstvom hostí.



Počas viac ako dvojhodinového vystúpenia sa okrem základnej zostavy Martin Višňovský, Tomáš Višňovský, Ján Višňovský, Tomáš Paľo, Stanislav Sninský, Jozef Mičko a Marián Ivan predstavia aj Michael Kocáb z Pražského Výběru, Michal Kaščák z Bez Ladu a Skladu, Lasky z Pary, Braňo Jobus s Karpatskými Chrbátmi, Ali Ibn Rachid, B.D.H.S., Edo Klena a Martin Husovský. Záštitu nad koncertom prevzal Raťafák Plachta, ktorý sa akcie zúčastní aj osobne.



"Odohráme pesničky, z väčšej časti to bude viac pripomínať hudbu ako divadelné predstavenie," hovorí Martin Višňovský. Návštevníci sa môžu tešiť na prierez tvorby Chiki liki tu-a, vybrané piesne z repertoáru gratulantov aj spomienku na projekt Bolo nás jedenásť, v ktorom Martin Višňovský účinkoval po boku Milana Lasicu.



"Vždy som chcel spraviť na východe koncert Bolo nás jedenásť, to sa nám už, bohužiaľ, nepodarí. Ale aspoň si ho takto pripomenieme. Na klavíri nás bude sprevádzať Martin Husovský, ktorý spracoval hudbu v trnavskom Divadle Jána Palárika k autorskej inscenácii Filip, ktorá je spomienkou na tvorbu a život Jara Filipa," dodal Višňovský.



Svoj prvý koncert odohrali Chiki liki tu-a v rámci Rockovej ligy v prapôvodnej zostave Martin Višňovský (spev, basgitara), Peter Šima (bicie) a Marián 'Maňas' Ivan (el. gitara). Z vystúpenia existuje aj záznam, a tak v rámci príprav na oslavy 30 rokov kapela zverejnila aj časť tohto archívneho videa, na ktorom kapelu uvádza organizátor Ľubomír Hanušin.



"Bol to náš prvý koncert. Mali sme k dispozícii 30 minút. Počas roka sme skúšali pesničky a išli si zahrať na Rockovú ligu. Odohrali sme päť - šesť skladieb, ale nepamätám si ich názvy. V tom videu je jedna, ktorá možno ani nemala názov, a úryvok skladby Hanba," spomína Martin Višňovský.