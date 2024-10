Prešovské cintoríny budú v dušičkovom období otvorené nonstop, počet hliadok mestskej polície bude posilnený

Opatrnosť a tolerantnosť obyvateľov

Zvýšený počet hliadok mestskej polície

27.10.2024 (SITA.sk) - Cintoríny v Prešove budú počas nadchádzajúcich sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých otvorené pre verejnosť nonstop. Neobmedzené sprístupnenie počas spomienkových dní sa týka cintorínov v Prešove, Solivare a Nižnej Šebastovej v termíne od pondelka 28. októbra do piatka 8. novembra.Cintoríny budú v týchto termínoch monitorované strážnou službou, posilnené budú aj hliadky mestskej polície. Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová , hlavný cintorín bude počas uvedených dvoch týždňov osvetlený v čase od 16:30 do 22:00. Cintoríny v Solivare a Nižnej Šebastovej osvetlia do 20:00.„Sociálne zariadenia budú otvorené v domoch smútku na týchto cintorínoch od piatka 1. do nedele 3. novembra v čase od 13:00 do 18:00,“ dodala Šitárová. Kancelária správy cintorínov na Krátkej ulici 2 bude pre verejnosť k dispozícii vo štvrtok 31. októbra od 08:00 do 14:00, v piatok 1. novembra od 13:00 do 18:00 a v sobotu 2. novembra od 13:00 do 18:00.Mesto v spolupráci s mestskou políciou vyzvali občanov, aby boli počas Sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých, keď je zvýšený pohyb ľudí na cintorínoch a nárast počtu vozidiel na cestách, opatrnejší, pozornejší a tolerantnejší.„Zároveň apelujú na vodičov, aby rešpektovali pravidlá cestnej premávky a boli maximálne opatrní v blízkosti cintorínov, kde sa bude pohybovať viac chodcov,“ upozornila tlačová referentka. Pre skoré stmievanie odporučila nosenie reflexných prvkov.„Taktiež je potrebné, aby si občania dávali pozor na svoje osobné veci a nenechávali ich bez dozoru v okolí hrobových miest či položené na sedadlách zaparkovaných áut,“ zdôraznila Šitárová. V blízkosti cintorínov bude v tomto období nasadený zvýšený počet hliadok mestskej polície.„Mesto Prešov zároveň žiada vodičov, aby na parkovanie svojich automobilov využívali parkoviská v dostupnej vzdialenosti od cintorína,“ dodala tlačová referentka.