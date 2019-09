Prešovskému hokeju pomôže SZĽH, Šatan: Priorita je mládež

Na archívnej snímke generálny manažér Miroslav Šatan. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Prešov 5. septembra (TASR) - Na riešení nelichotivej situácii v prešovskom hokeji sa dohodli predstavitelia mesta a Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Prvým a prioritným krokom je výstavba tréningovej haly, ktorá by mala slúžiť mládeži.uviedol prezident SZĽH Miroslav Šatan.Prešovské A-mužstvo prišlo pred sezónou 2018/19 o domovský štadión a po dohode s HKM Zvolen hrávalo domáce zápasy vo Zvolene. V baráži však prišlo o prvoligovú príslušnosť a po tom, čo klub do stanoveného dátumu nepodal prihlášku do tretej najvyššej súťaže, prakticky skončil seniorský hokej v Prešove. V dlhodobom pláne mesta i zväzu je oživiť ho, preto je nevyhnutné začať od mládeže a infraštruktúry.V treťom najväčšom slovenskom meste je však v súčasnosti iba jedna fungujúca ľadová plocha, hlavný zimný štadión je naďalej bez strechy a čaká ho výrazná rekonštrukcia. Prvým krokom k stabilizovaniu hokeja v meste má byť výstavba minimálne jednej ľadovej plochy, ktorá by slúžila mládeži.S najväčšou pravdepodobnosťou by išlo o výstavbu ľadovej plochy v blízkosti ZŠ Československej armády.uviedol vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu v Prešove Igor Hodžia.O kritickej situácii s hokejom v Prešove má informácie aj prezident SZĽH Miroslav Šatan. A z pozície prvého muža slovenského hokeja mu prisľúbil pomoc.uviedol Šatan.O konkrétnej sume, ktorou by SZĽH mohol pomôcť prešovskému hokeju, nechcel hovoriť, išlo by však o podobnú pomoc ako v iných slovenských mestách.dodal Šatan.