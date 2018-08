Prešovskí colníci udelili na jarmoku v Bardejove viacero pokút

Tradičný Bardejovský jarmok, ilustračná snímka. Foto: TASR Tradičný Bardejovský jarmok, ilustračná snímka. Foto: TASR

Prešov 27. augusta (TASR) - Prešovskí colníci sa počas uplynulých dní zamerali na predajcov na jarmoku v Bardejove, kde vykonávali kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Porušenia zistili v deviatich kontrolovaných prevádzkach a na mieste udelili pokuty vo výške 2990 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa prešovského colného úradu Katarína Bebčáková.Na Bardejovskom jarmoku bolo podľa jej slov viac ako 500 trhovníkov a predajcov. "Cieľom prešovských colníkov na tomto podujatí bolo zistiť, ako predajcovia používajú ERP, či evidujú prijaté platby od zákazníkov a následne vydávajú pokladničné doklady, ktoré spĺňajú všetky legislatívne náležitosti," uviedla Bebčáková.Ako ďalej povedala, napriek mnohým upozorneniam finančnej správy, ako aj množstvu vykonávaných kontrol, odhalili colníci porušenia zákona o ERP v deviatich kontrolovaných prevádzkach, za čo predajcom udelili na mieste pokuty vo výške 2990 eur."Najčastejším porušením zákona bolo, že predávajúci nezaevidoval tržbu do ERP, za čo sú najvyššie pokuty, a to v závislosti od množstva zistených porušení zákona. Ďalšími porušeniami bolo neodovzdanie pokladničného dokladu kupujúcemu, nezaevidovanie vkladu hotovosti do ERP a porušenie v súvislosti s používaním ERP," priblížila hovorkyňa.Vzhľadom na práve začínajúcu sezónu jarmokov budú colníci podľa Bebčákovej v kontrolách ERP v jednotlivých mestách intenzívne pokračovať.