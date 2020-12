Prešovskí poslanci schválili investíciu do výstavby futbalového štadióna za takmer 20 miliónov eur

Výsledná cena

15.12.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci mesta Prešov na svojom utorňajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili investíciu do výstavby prešovského futbalového štadióna spoločnosťou Futbal Tatran aréna, s.r.o.Zároveň zvýšili základné imanie tejto spoločnosti, ktorú mesto založilo v roku 2016 spolu s Prešovským samosprávnym krajom (PSK) na výstavbu štadióna, zo sumy 6 600 na 206 600 eur. Mesto v tejto súvislosti prevezme záväzok na nový peňažný vklad do spoločnosti vo výške 102-tisíc eur.Zastupiteľstvo zároveň schválilo aj uzavretie zmluvy o dielo so spoločnosťou AVA-stav, s.r.o. Galanta ako víťazom verejného obstarávania. Výsledná cena za práce na výstavbe futbalového štadióna je vyše 16,5 milióna eur bez DPH (takmer 19,9 milióna eur s DPH). Predbežne ďalších 300-tisíc eur bez DPH (360-tisíc eur s DPH) bude stáť zabezpečenie stavebného a autorského dozoru.Nutnou súčasťou výstavby je aj obstaranie energobloku, ktorý však nebol súčasťou verejného obstarávania. Predpokladaná hodnota jeho zabezpečenia je takmer 767-tisíc eur bez DPH (vyše 919-tisíc eur s DPH). Oba schvaľované materiály podporili všetci prítomní mestskí poslanci.V pondelok odsúhlasili spolufinancovanie výstavby futbalového štadióna v Prešove sumou vo výške necelých 7,24 milióna eur poslanci Zastupiteľstva PSK. Zároveň však väčšina poslancov na online rokovaní vyjadrila hlasovaním názor, aby sa PSK už nepodieľal na ďalšom financovaní projektu výstavby a budúcej prevádzky štadióna.Požiadali preto predsedu PSK Milana Majerského o prevod obchodného podielu v spoločnosti Futbal Tatran aréna (FTA) na mesto Prešov, alebo inú osobu, za cenu výšky vkladu PSK, pričom návrh na prevod má župan predložiť na schválenie zastupiteľstvu do 28. februára 2021.V Prešove sa nachádza najstarší futbalový štadión na Slovensku, ktorého história siaha až do roku 1899. Nový štadión, zaradený do tretej kategórie štadiónov UEFA, má vyrásť na pozemkoch súčasného tréningového ihriska patriacich mestu a časti susediacej hlavnej hracej plochy starého štadióna, z ktorej má nový štadión zabrať približne polovicu.Hlavná tribúna má mať podľa podkladov verejného obstarávania štyri nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Kapacita štadióna má byť 6 500 miest.Obe samosprávy mali doteraz, pred ukončením verejného obstarávania, vo svojich rozpočtoch na podporu výstavby štadióna schválených 5,5 milióna eur. Investíciu podporil dotáciou vo výške 2,4 milióna eur aj Slovenský futbalový zväz.