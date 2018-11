Prešovský kraj chce do roku 2021 opraviť havarijné úseky ciest

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Miroslav Košírer Foto: TASR/Miroslav Košírer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 23. novembra (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) chce do roku 2021 odstrániť väčšinu havarijných úsekov ciest. Vláda mu počas nasledujúcich troch rokov poskytne na tento účel bezúročnú finančnú výpomoc. Samospráva ju bude splácať desiatimi pravidelnými splátkami v rokoch 2021 až 2030. Informovala o tom Lea Heilová z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu PSK.Kraj bude rekonštruovať cesty II. a III. triedy. V správe má spolu 2436 kilometrov (km) cestných komunikácií.priblížil predseda PSK Milan Majerský.Štát sa takto snaží vytvoriť výhodné podmienky na rekonštrukciu cestnej infraštruktúry v kraji. Výsledkom poskytnutia tejto návratnej finančnej výpomoci bude okrem iného aj zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.dodal Majerský. Prideleniu pôžičky predchádzali rokovania s ministerstvom financií i stretnutie so samotným ministrom.vysvetlila Heilová.Podľa jej ďalších slov Správa a údržba ciest (SÚC) PSK zrekonštruovala v tomto roku 64 km ciest, do konca roka to bude celkovo viac ako 93 km.pripomenula.Podľa jej ďalších slov napriek kombinácii využitia týchto zdrojov PSK a zdrojov z operačných programov EÚ, nie sú v súčasnosti tieto finančné prostriedky postačujúce na zabezpečenie cyklickej obnovy pozemných komunikácií. Finančná výpomoc od štátu by mohla situáciu zlepšiť.uzavrela Heilová.