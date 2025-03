Prešovský kraj spustil hlasovanie v participatívnom rozpočte, v rámci výzvy rozdelí 440-tisíc eur

Najviac projektov je z okresu Prešov

Hlasovanie prostredníctvom SMS

22.3.2025 (SITA.sk) - Prešovská krajská samospráva (PSK) od soboty 22. marca spúšťa hlasovanie za projekty v rámci výzvy Participatívny rozpočet PSK 2025. Verejnosť svojím hlasom počas dvoch týždňov rozhodne, kto získa finančnú podporu kraja. Župa vo výzve rozdelí celkovo 440-tisíc eur.Ako informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová , o priazeň verejnosti sa v tomto roku uchádza 64 projektov. Hlasovať za ne je možné od soboty 22. marca do soboty 5. apríla.PSK rozdelí v rámci výzvy 440-tisíc eur, pričom víťazné projekty podporí sumou 10-tisíc eur. V každom okrese podporí jeden projekt s najväčším počtom SMS hlasov. Zvyšné financie prerozdelí medzi ďalšie projekty podľa získaných SMS hlasov v rámci všetkých okresov kraja až do vyčerpania alokácie.O priazeň verejnosti sa uchádzajú projekty opravy a rekonštrukcie kultúrnych pamiatok, dobudovania oddychových areálov, vybudovania komunitnej jazdiarne, obnovy hrobu Jonáša Záborského či automatického zavlažovacieho systému futbalového štadióna. Najviac projektov je z okresu Prešov, kde ich je 13. Najmenej, po tri projekty, majú žiadatelia z okresov Humenné, Levoča, Snina, Stará Ľubovňa a Stropkov.Verejnosť môže hlasovať za svojho favorita prostredníctvom SMS, a to na číslo 0940 682 188 v tvare PSKx (číslo projektu), pričom spätná SMS je bezplatná. Z jedného mobilného telefónneho čísla je možné hlasovať iba raz. Hlasujúci tak môže dať hlas len jednému projektu."Priebežné výsledky hlasovania bude možné sledovať na webe samosprávneho kraja," uviedla Jeleňová. Každý hlasujúci bude zaradený do žrebovania o ceny od kultúrnych organizácii PSK. Víťazné zámery budú známe desať dní od ukončenia hlasovania.