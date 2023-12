Prešovský kraj vyčlenil na pomoc po zemetrasení ďalších 150-tisíc eur, okrem fyzických osôb sa podporia aj ďalšie subjekty

Schválená pomoc už druhýkrát

207 žiadostí od fyzických osôb

Pomoc sľúbila aj vláda





Zemetrasenie na východe Slovenska z 9. októbra malo epicentrum v obci Ďapalovce (okres Vranov nad Topľou) a lokálnu magnitúdu 4,9. Niekoľkosekundové otrasy hlásili nielen obyvatelia zo Slovenska, ale aj okolitých krajín.



Spôsobili iba materiálne škody, obete na životoch ani zranenia hlásené neboli. Najvážnejšia situácia po zemetrasení vznikla v obciach Vranov n/Topľou, Humenné a Stropkov.



Zasiahnutných v kraji bolo 24 obcí. Išlo o škody vo výške 16 miliónov eur, z toho 10 miliónov eur na súkromnom majetku obyvateľov obce.



Odhadovaná škoda na majetku verejnej správy ako sú obecné úrady, kultúrne, sociálne a školské zariadenia, je približne 3,5 milióna eur. Poškodených bolo tiež 31 kostolov, pričom škody na chrámoch boli vyčíslené na 2,5 milióna eur.





11.12.2023 (SITA.sk) - Ďalších 150-tisíc eur vyčlenili poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja na pomoc po zemetrasení z 9. októbra tohto roka. Prostriedky v uvedenej výške schválili v rámci siedmej úpravy rozpočtu na svojom pondelkovom zasadnutí.Určené sú pre Nadáciu PSK pre podporu rodiny, ktorá rozhodne o ich použití. Okrem fyzických osôb sa tentoraz chystá podporiť aj ďalšie subjekty.Krajskí poslanci schválili pomoc po zemetrasení už druhýkrát. V októbri takto vyčlenili sumu, ktoré spolu s vyzbieranou pomocou formou verejnej zbierky vo výške viac akokrajská nadácia rozdelila prePodporila jednotlivcov a rodiny zodotknutých zemetrasením z okresov Humenné, Stropkov a Vranov nad Topľou, ktorým pridelila pomoc vo výške„Táto účelová dotácia, na rozdiel od tej predošlej, je určená pre všetkých postihnutých zemetrasením, či už sa bavíme o fyzických osobách, ale aj o právnických osobách. V najbližších dňoch si budeme musieť sadnúť a povedať si priority akým spôsobom a v akých výškach a komu budeme tieto finančné prostriedky prerozdeľovať,“ uviedol k prerozdeleniu schválenej pomoci správca Nadácie PSK pre podporu rodiny Viktor Guman s tým, že o spôsobe rozhodne správna rada nadácie.Aktuálne podľa Gumana evidujú 207 žiadosti vo výške požadovanej pomoci viac akolen od fyzických osôb.„Máme, samozrejme, prehľady o výškach škôd v obciach a farnostiach. Ak to zhrnieme spolu, sme na úrovni nad miliónom eur. Preto veľmi precízne budeme musieť rozdeliť balík, ktorý máme,“ dodal pre agentúru SITA správca nadácie.Pripomenul, že ďalšiu pomoc sľúbila aj vláda. Premiér Robert Fico avizoval vyčleniť z rezervyKrajskí poslanci na októbrovom zasadnutí vyzvali vtedajšiu vládu, aby požiadala Európsku úniu o využitie jej mechanizmov prostredníctvom Fondu solidarity EÚ „Európska únia nemôže poukázať prostriedky na toto nešťastie vzhľadom na to, že tam majú svoj mechanizmus, ktorým môžu poskytnúť finančné prostriedky pre Slovensko od sumy 300 miliónov eur. My, samozrejme, nespadáme do tejto finančnej kvóty, takže budeme musieť zháňať iné finančné prostriedky. Preto sme v rokovaní aj s Úradom vlády, kde nám bolo prisľúbené, že na výjazdovom rokovaní nejaké prostriedky vyčlenené budú,“ uviedol na otázku agentúry SITA predseda PSK Milan Majerský Dodal, že aj kraj bude pokračovať v ďalšej podpore. Pomôcť podľa neho by mal napríklad tradičný bowlingový turnaj, kde sa zvykne vyzbierať„Zháňame finančné prostriedky z rôznych možnosti, ktoré sa nám naskytujú,“ dodal Majerský.