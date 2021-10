Prešovský okres by sa mohol vyhnúť čiernej farbe, potrebuje už len 150 zaočkovaných

Prešovský

23.10.2021 (Webnoviny.sk) -sa môže v rámci COVID automatu vyhnúť čiernej farbe. K prelomeniu kľúčovej hranice mu chýba približne 150 zaočkovaných.je aktuálne 64,74 percenta plne zaočkovaných ľudí vo veku nad 50 rokov. Pri dosiahnutí 65-percentnej hranice sa stupeň rizikovosti v okrese zníži o jeden stupeň smerom nadol.Informoval o tom hovorca Prešova Vladimír Tomek . Poukázal pritom na to, že počty infikovaných ochorením COVID-19 rastú aj v tomto meste.Farbasa v rámci COVID automatu od pondelka 25. októbra zmení z červenej na bordovú, čo bude znamenať aj sprísnenie aktuálnych opatrení.„Najvýraznejším obmedzeniam sa však môžeme jednoducho vyhnúť. Stačí, ak sa v rámci okresu dá zaočkovať ešte približne 150 ľudí vo veku nad 50 rokov. Obyvatelia môžu týmto spôsobom pomôcť celému mestu a okresu predísť ďalšiemu obmedzovaniu fungovania prevádzok, usporadúvania podujatí aj pohybu osôb,“ vysvetlil Tomek.Po prekročení hranice 65 percent plne zaočkovaných ľudí nad 50 rokov sazároveň vyhne prípadnému prechodu do čiernej farby. V praxi to podľa hovorcu znamená napríklad to, že nenastane najhorší scenár, ktorý okres a mesto zažili počas druhej vlny pandémie.Tomko zároveň pripomenul možnosť očkovania jednodávkovou vakcínou bez predchádzajúcej registrácie v nedeľu 24. októbra od 10:00 do 16:00 v obchodnom centre Eperia na sídlisku Sekčov.