Prešovský primátor Oľha mal mať základný plat 4 287 eur, ale bude zarábať o desiatky percent viac

Za robotu vraj si navýšenie zaslúži

Výška minimálnej mesačnej odmeny

28.11.2022 (Webnoviny.sk) - Novozvolený primátor mesta Prešov František Oľha bude poberať plat vo výške 6 002 eur. Výšku odmeny určili primátorovi poslanci mestského zastupiteľstva na svojom pondelkovom zasadnutí. Základnú zákonnú výšku platu svojím rozhodnutím zvýšili o 40 percent.Pre mestá s počtom obyvateľov od 50- do 100-tisíc obyvateľov, medzi ktoré Prešov patrí, stanovuje zákon výšku mzdy primátora na 3,54-násobok sumy priemernej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci rok. Tá je za rok 2021 na úrovni 1 211 eur.Pri aktuálnom prepočte je tak minimálny plat primátora Prešova 4 287 eur. Poslanci mohli tento základný plat zvýšiť až o 60 percent. V diskusii padli rôzne návrhy. Od ponechania platu na základnej úrovni až po navýšia o 30, 40, aj 50 percent.Zastupiteľstvo napokon odsúhlasilo hneď prvý návrh poslanca Richarda Dubovického o zvýšení základného platu o 40 percent, čím hrubý mesačný plat začínajúceho primátora zvýšili na viac ako 6 000 eur.„Práca primátora je vysoko manažérska funkcia. Za posledné štyri roky pán primátor ukázal svoju robotu. Myslím si, že toto zvýšenie si zaslúži. V porovnaní s inými krajskými mestami, ktoré majú omnoho menej obyvateľov, to zvýšenie je stále nižšie ako to, čo navrhujeme v uznesení,“ zdôvodnil svoj návrh Dubovický. Jeho návrh získal podporu 17 poslancov, zdržali sa piati, proti bol jeden a dvaja nehlasovali.Bývalá primátorka Andrea Turčanová mala od začiatku mája 2019 plat zvýšený o 36 percent, poberala teda 5 831 eur. Oľha bude, podobne ako to bolo aj v prípade Turčanovej, poberať aj odmenu za výkon funkcie poslanca v zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja V prípade primátora môže byť táto odmena na základe zákonného obmedzenia iba vo výške minimálnej mesačnej mzdy, ktorá je pre tento rok stanovená na 646 eur. V roku 2023 stúpne na okrúhlych 700 eur.Primátor predložil zastupiteľstvu aj informáciu o ustanovení svojho prvého zástupcu, ktorým sa stal Richard Drutarovský. Vymenovaný bol s účinnosťou od 23. novembra, teda od zloženia sľubu nového primátora, na celé štvorročné funkčné obdobie.Primátor určil rozsah výkonu jeho funkcie na sto percent úväzku a určil plat vo výške 70 percent mesačného platu primátora. Drutarovský tak bude poberať 4 202 eur.