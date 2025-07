Prestaňme sa hádať a nenávidieť, vyzval Pellegrini z Nitry. Slovákom pripomenul odkaz Cyrila a Metoda – VIDEO

Prestaňme budovať múry a spojme sa pre dobro krajiny

Pri významných sviatkoch by sa spoločnosť nemala rozdeľovať

5.7.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini počas celonárodnej púte k sv. Cyrilovi a Metodovi v Nitre vyzval občanov, aby sa prestali hádať a nenávidieť, a namiesto toho sa zomkli pre spoločné dobro Slovenska.„Prestaňme sa medzi sebou hádať, prestaňme sa nenávidieť, prestaňme medzi sebou ďalej budovať veľké múry v našej spoločnosti. Ale skúsme sa zomknúť a spoločne ukázať aj my, že keď si vyhrnieme rukávy, tak vieme pre Slovensko spraviť možno toľko isto, ako pred stáročiami svätí Cyril a Metod, ktorí sú patrónmi aj Slovanov a celej Európy,“ uviedol Pellegrini.Prezident zdôraznil, že slová zaznievajúce počas omše presne vystihujú aktuálnu situáciu v krajine. „Myslím si, že tie slová, ktoré zazneli tu počas svätej omše, absolútne triafajú tú aktuálnu situáciu a aktuálnu dobu. Ten jeden z tých odkazov je, aby sme nezabudli na svoju identitu, na svoje korene, na svoje tradície, aby sme boli hrdí. Ale nielen na históriu, ale aby sme boli hrdí aj teraz na naše nádherné Slovensko a na našu krajinu, v ktorej žijeme,“ uviedol na brífingu Pellegrini.Hlava štátu zároveň upozornila, že pri takýchto sviatkoch by sa spoločnosť nemala ďalej rozdeľovať a mali by sme si uvedomiť, že len spoločnými silami dokážeme Slovensko posunúť dopredu.„A pre mňa taký zásadný odkaz je, že to nemá byť len pripomenutie si histórie, aby sme vždy len žili z minulosti, ale aby sme spoločne začali hovoriť, aká bude naša ďalšia budúcnosť. Pretože tak, ako pred stáročiami prišli svätí Cyril a Metod k nám a priniesli nám písmo, priniesli nám liturgiu v národnom alebo v rodnom jazyku, tak je dôležité, aby aj dnes sme rozmýšľali, ako posunieme našu krajinu dopredu tak, ako oni posunuli v minulosti nás,“ skonštatoval prezident. Pellegrini zároveň vyzdvihol potrebu nezabúdať na históriu, korene a identitu, pričom zdôraznil, že je potrebné reflektovať aj aktuálnu situáciu v spoločnosti.