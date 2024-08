Prestížne ocenenie Zlatý Kosák si z Agrokomplexu odnáša Tauris!

Slovenská zverina ako jedlo budúcnosti

16.8.2024 (SITA.sk) -Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex opäť otvorila brány pre laickú aj odbornú verejnosť v národnom výstavisku v Nitre. Na svojom už 49. ročníku predstavuje vyše 500 vystavovateľov, predajcov a národných poľnohospodárskych a potravinárskych zväzov z desiatich krajín.Výstavná expozícia spoločnosti TAURIS, ktorá už tento rok získala Cenu Danubius Gastro2024 za najkrajšiu expozíciu, je umiestnená v pavilóne M1 a pozýva na exkluzívne novinky, ale aj ikonické produkty z portfólia Tauris a Ryba Košice.hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Richard Duda.Súčasťou výstavy Agrokomplex je aj každoročné udeľovanie ocenenia. Ide o špeciálnu cenu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a štátneho podniku Agrokomplex Národné výstavisko, ktoré sa odovzdáva v troch kategóriách: veda a výskum, rastlinná výroba a mechanizácia a živočíšna výroba. Spoločnosť TAURIS, a.s. do kategórie živočíšna výroba prihlásila Jelení fuet, prémiový výrobok z čerstvej zveriny z vlastnej rozrábky. Tento trvanlivý tepelne neopracovaný mäsový výrobok, ktorý vzniká fermentáciou a následným sušením, sa vyrába z jelenieho mäsa a slaniny dochutením radom korenín. Ocenenie získal už na výstave Danubius Gastro a zároveň patrí do zoznamu výrobkov so značkou kvality II. stupňa.Moderná rozrábka zveriny, ktorou spoločnosť TAURIS disponuje, sa nachádza v Rimavskej Sobote. Z nej sa čerstvé mäso distribuuje rovno do výroby. Na rozdiel od komerčne chovaných zvierat majú vo voľnej prírode žijúce zvieratá dostatok pohybu, živia sa len rastlinami v lesoch a nekonzumujú žiadne priemyselné krmivo. Vďaka tomu má ich mäso nižší obsah tuku, menej cholesterolu a obsahuje dôležité bielkoviny a vitamíny A, B, minerálne látky ako vápnik, železo a fosfor a taktiež nenasýtené mastné kyseliny. Zverinové mäso je 100 % bioprodukt, ktorý sa môže po správnej kuchynskej príprave stať nielen skutočnou kulinárskou špecialitou, ale aj zdravým a výživným pokrmom. V najširšej ponuke je zverina dostupná v celoslovenskej sieti značkových predajní Tauris Mäsiarstvo u Býka Vo štvrtok v stánku TAURIS bolo možné si pochutnať na ponuke zverinových jedál, ktoré exkluzívne pripravil šéfkuchár Jaro Ertl. Chuťové poháriky zaujala sviečková z jeleňa a daniela konfitovaných na masle s bylinkami, či roštenka z jeleňa a daniela konfitovaná na masle s bylinkami. Novinkou v ponuke značkových predajní Tauris Mäsiarstvo u býka je pastrami z jeleňa a daniela, ktoré šefkuchár Jaroslav Ertl na výstave premenil na malé gastronomické dielo.Najprv neodolateľnou vôňou a neskôr aj výraznou, tradičnou chuťou lákajú návštevníkov výstavy výrobky z radu Zipser - ochutnať je možné Zipser šunku, Zipser salámu či Zipser párky, tiež známy a obľúbený Nitran´77, výzorovo atraktívne ručne viazanú TAURIS Gold Capriccio klobásu, či salámy Toscana a Lombardejská. Na odprezentovanie sú pripravené aj novinky Salsiccia, produkty širokého gril sortimentu. Exkluzivitu noviniek dopĺňa kvarteto zverinových paštét, ktoré sa už teraz môžu pochváliť ocenením Výrobok výstavy Danubius Gastro 2024.V ponuke portfólia Ryba Košice nájdete ikonickú Treskoslovenskú tresku, ktorá tento rok oslavuje 70. výročie. Milovníci rybacích šalátov si tiež prídu na svoje a značku PIKNIK prezentujú šaláty ako napr. Slonia pochúťka, Lahôdkový šalát s praženou cibuľkou, Parížsky šalát s chrenom či bezmajonézová verzia Fazuľový šalát s chrenom.Degustačný stánok bude otvorený až do nedeľňajšieho obeda. Okrem toho, že návštevníci môžu ochutnať už spomínané výrobky, je možné si ich nakúpiť za zvýhodnené ceny.Cieľom účasti spoločnosti TAURIS na tejto a podobných výstavách je informovať a inšpirovať zástupcov domácich obchodných sietí, obchodných partnerov ako aj spotrebiteľov a pomôcť im tak lepšie poznať firmu TAURIS, a.s. ako aj portfólio výrobkov či noviniek, ktoré ponúkame. Ako uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Richard Duda: