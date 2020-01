Prestupová sága sa skončila, Lobotka odchádza zo Španielska do SSC Neapol

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

15.1.2020 (Webnoviny.sk) - Prestupová sága okolo slovenského futbalového reprezentanta Stanislava Lobotku zo španielskeho klubu Celta Vigo do talianskeho tímu SSC Neapol je spečatená.Dvadsaťpäťročný rodák z Trenčína v stredu podpísal kontrakt na 4,5 roka so sezónnou gážou 1,8 milióna eur. Informáciu priniesol web tuttonapoli.net, transfer by v blízkej budúcnosti malo potvrdiť aj vedenie talianskeho klubu.Lobotka ešte v sobotu podstúpil na rímskej klinike Villa Stuart zdravotnú prehliadku. Slovenský stredopoliar sa už tam tešil pozornosti fanúšikov, ktorí sa s ním stihli odfotiť. Teraz si ho fanúšikovia klubu spod Vezuvu budú môcť užiť do leta 2024.Stanislav Lobotka prišiel do galícijského tímu Celta Vigo pred začiatkom sezóny 2017/2018 z dánskeho FC Nordsjaelland. Predtým hrával za AS Trenčín , sezónu 2013/2014 strávil na hosťovaní v B-mužstve holandského Ajaxu Amsterdam V Neapole zanechal výraznú stopu ďalší Slovák a kapitán reprezentácie Marek Hamšík , ktorý vlani vo februári po takmer 12 rokoch prestúpil do Číny.