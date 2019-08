Prestupy v MHD a časové lístky vo Zvolene by mali byť lacnejšie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zvolen 19. augusta (TASR) - Zvolenčania by mali od septembra cestovať v MHD lacnejšie. Majú to spôsobiť zmeny, ktoré navrhol magistrát. Zaviesť sa majú tzv. prestupové lístky, keď cestujúci pri prestupe zaplatí za druhý lístok päť centov, klesnú tiež ceny mesačných časových lístkov. Pripravujú sa aj nové zľavy pre študentov či seniorov. Mení sa aj trasovanie niektorých liniek.priblížil zvolenský viceprimátor Vladimír Lupták.Od septembra poklesnú aj ceny tzv. časových lístkov. Mesačný bude stáť 18 eur a trojmesačný 50 eur. Zaviesť sa má aj nový systém zliav pre študentov, seniorov a ďalšie skupiny cestujúcich.vysvetlil viceprimátor.Zmeny nastanú aj v trasovaní liniek. Tie najdôležitejšie sa dotýkajú sídliska Sekier. Cesta linkou č. 9 nebude ukončená na poslednej zastávke, cestujúci tak budú môcť opäť využívať aj zastávku Sekier – sídlisko.Dopĺňajú sa tiež niektoré ranné spoje linky č. 15 spájajúcej Sekier so Západom o prejazd cez polikliniku, aby sa pre Sekierčanov zlepšila dostupnosť zvolenskej nemocnice. Predĺžená bola tiež bola trasa linky č. 2 až po Continental, aby sa ľuďom zo sídliska uľahčila cesta do práce.pripomenula primátorka Lenka Balkovičová.