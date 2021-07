Preteky na Dobšinskom kopci ukončili predčasne, vozidlo po nehode zachytilo traťového komisára

Stav zranených mimo ohrozenia života

18.7.2021 (Webnoviny.sk) - Preteky automobilov do vrchu na Dobšinskom kopci sa tento rok nedočkali svojho konca. V polovici druhého meraného tréningu havarovalo auto Škoda Fabia, pilotované Dušanom Tóthom v zákrute číslo 5 a prerazilo zvodidlá.Vozidlo zachytilo traťového komisára a zosunulo sa niekoľko metrov pod trať. Na miesto nehody vyštartovali zásahové záchranárske vozidlá a lekárska pomoc, ktoré za prítomnosti hlavného lekára podujatia vyslobodili zraneného pretekára a zraneného traťového komisára. Na miesto bol privolaný vrtuľník leteckej zdravotnej služby, ktorý traťového maršala previezol do nemocnice v Košiciach. Zranený pretekár bol prevezený sanitkou do nemocnice v Rožňave. Stav oboch zranených je mimo ohrozenia života."Po týchto úkonoch sme prakticky okamžite zvolali športových komisárov a bezpečnostného delegáta, ktorí po preskúmaní okolností rozhodli o zrušení ďalšieho priebehu podujatia z bezpečnostných dôvodov,“ vysvetlil riaditeľ pretekov Marcel Kollárik v tlačovej správe."Týmto principiálnym rozhodnutím, ktoré bolo zdôvodnené nedostatočnou kvalitou cestných zvodidiel, sa zaoberala aj rada športových komisárov národných šampionátov a rozhodla aj o zrušení týchto súťaží. Aj napriek tomu, že z nemocníc prišli dobré správy a odborné vyšetrenie na traumatologickom oddelení nemocnice v Košiciach vážnejšie zranenie traťového komisára nepotvrdili, myslím si, že toto rozhodnutie je to najsprávnejšie, ktoré sme mohli v danej situácii prijať," pokračoval Kollárik.Organizátori sa podľa jeho slov nevyhýbajú zodpovednosti za túto udalosť. "Sme si vedomí, že sme urobili maximum pre zabezpečenie bezpečnosti trate, no motoristický šport je mimoriadne nebezpečný. Stav zvodidiel na tejto verejnej komunikácii je, žiaľ, za zenitom. To je však nie celkom v rukách organizátora, ktorý do prípravy trate investoval nemalé prostriedky. Obom zraneným želáme skoré uzdravenie," doplnil Kollárik.