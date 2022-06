Preteky Okolo Slovenska povedú z Bratislavy do Košíc, štartovať by mohli Froome či Nibali, Sagan je otázny

Okolo

4.6.2022 (Webnoviny.sk) - Organizátori 66. ročníka cyklistických pretekovaktuálne majú zazmluvnených 19 tímov, ktoré budú od 13. do 17. septembra súťažiť na slovenských cestách o celkové prvenstvo.Je medzi nimi aj šesť tímov World Tour, dopĺňa ich šesť pro tímov, osem kontinentálnych zoskupení a štartovať bude aj slovenský reprezentačný výber.Podujatie kategórie UCI 2.1 sa začne prológom v bratislavskej Petržalke, pelotón absolvuje etapy z Bratislavy do Trnavy, z Hlohovca do Banskej Štiavnice, z Detvy do Spišskej Novej Vsi a z Levoče do Košíc.Práve v metropole východu vyvrcholí tohtosezónna edícia pretekov. Organizátori si ešte nechávajú dve voľné miesta."Dve zostávajúce miesta pre kontinentálne tímy si organizátori nechali zatiaľ otvorené do 10. júna na základe aktuálneho postavenia všetkých záujemcov v rankingu tímov UCI," informovali zástupcovia pretekov na tohtotýždňovej tlačovej konferencii a uvádza to aj tlačová správa Slovenského zväzu cyklistiky (SZC).Prológ na 7 km ulicami bratislavskej Petržalky bude mať štart aj cieľ pri dostihovej dráhe na Starohájskej ulici.O deň neskôr je na programe 139,3 km dlhá prvá etapa s rovinatým profilom so štartom v bratislavskom Ružinove, ostrým štartom na hranici okresu Senec, stúpaním na hrad Červený kameň a s cieľom Trojičnom námestí v Trnave.Druhá etapa sa začne v Hlohovci a cez Topoľčany, Partizánske a Žarnovicu povedie do Banskej Štiavnice. Tretia etapa povedie z Detvy cez Hriňovú, Hnúšťu a Dobšinú do Spišskej Novej Vsi, záverečná 4. etapa z Levoče cez Spišskú Novú Ves, Štós až do Košíc.V celkovom poradí si body Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) pripíše prvých 25 pretekárov, líder získa spolu 125 bodov.Body budú aj za umiestnenia pre osem najlepších v jednotlivých etapách a absolvovanú etapu v drese lídra celkovej klasifikácie. Dovedna bude k dispozícii až 917 bodov do rebríčka UCI.Otázna je účasť elitného slovenského jazdca Petra Sagana , ktorý vlani podujatie ovládol vo farbách tímu Bora-Hansgrohe, teraz už je súčasťou francúzskeho zoskupenia TotalEnergies.Podľa prezidenta SZC Petra Privaru je teoreticky možný štart 32-ročného Žilinčana aj ako člena tímu slovenskej reprezentácie.Z tímov World Tour sa na2022 predstavia Israel Premier Tech, BikeExchange-Jayco, Quick-Step Alpha Vinyl, Astana, Bahrain-Victorious a Jumbo-Visma.Na slovenských cestách by tak mohli štartovať napríklad Brit Christopher Froome (Israel Premier Tech) či s kariérou sa lúčiaci Talian Vincenzo Nibali (Astana).