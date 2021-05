Preteky Okolo Slovenska povedú z Košíc do Trnavy, účasť prisľúbil aj Peter Sagan

Okrem stálic aj nové tímy

Atraktívny večerný prológ v Košiciach

Viaceré verzie smerom k fanúšikom

4.5.2021 (Webnoviny.sk) - Organizátori 65. ročníka pretekov Okolo Slovenska majú prísľub štartu Petra Sagana a dovedna až siedmich tímov z prestížneho seriálu World Tour. Najväčšie cyklistické preteky pod Tatrami sa v tomto roku uskutočnia v dňoch 14. - 18. septembra na trase Košice, Spišské Podhradie, Dolný Kubín, Považská Bystrica, Trenčianske Teplice a Trnava.Predbežne prisľúbilo účasť až 21 tímov. Preteky kategórie UCI 2.1 ponúkajú zisk solídnej porcie bodov UCI. V celkovom poradí boduje prvých 25 pretekárov, pričom líder si pripíše až 125 bodov za celkové poradie."Účasť z kategórie World Tour potvrdili stálice na slovenských cestách Deceuninck-Quick Step aj Bora-Hansgrohe, s predbežným prísľubom štartu Petra Sagana. Po predchádzajúcej spokojnosti s našim podujatím privítame opäť Israel Start-Up Nation aj nemecký tím DSM, predtým známy ako Sunweb. Premiéru na Okolo Slovenska budú mať cyklisti austrálskeho zoskupenia BikeExchange, jazdci juhoafrickej Qhubeky Assos a tiež kazašskej Astany Premier Tech," informoval web Slovenského zväzu cyklistiky (SZC).Na pretekoch Okolo Slovenska 2021 sa predstaví aj šesť profesionálnych kontinentálnych tímov - Bingoal Pauwels Sauces, Bardiani CSF Fairzane, Uno X, Gazprome Rusvelo, Novo Nordisk a Kern Pharma. Štartovku uzavrie sedem kontinentálnych družstiev a slovenská reprezentácia. "Oproti posledným rokom narastie v pelotóne počet Slovákov, keďže okrem slovenskej reprezentácie a účasti Dukly Banská Bystrica, dostane príležitosť prezentovať sa aj nový slovenský kontinentálny tím Cycling Academy Trenčín," informovali organizátori.Preteky odštartujú atraktívnym večerným prológom historickými uličkami mesta Košice. Metropola východu bude aj dejiskom prvej 151 km dlhej etapy. Štart i cieľ bude mať miesto na Rooseveltovej ulici, pred hotelom Double Tree by Hilton. Počas prvej etapy sa pretekári popasujú s piatimi vrchárskymi prémiami (nad Bukovcom, Štós, Folkmár, Jahodná a nad Bukovcom) a dvoma rýchlostnými (Medzev, Gelnica - vždy pri MsÚ).Svetový pelotón zostane ešte jeden deň na východe Slovenska. So štartom pod Spišským hradom prevedie cyklistov cez starobylú Levoču, Spišskú Novú Ves, Vysoké Tatry až do Dolného Kubína. Počas 190,4 km sa bude bojovať o dve rýchlostné prémie (v Spišskej Novej Vsi a Liptovskom Hrádku) a dve vrchárske prémie (v Starom Smokovci a Štrbskom Plese). Dolnokubínčania privítajú víťaza na Športovej ulici pri štadióne.V tretí deň sa cyklisti z Dolného Kubína počas 194,2 kilometrov cez oravské a kysucké cesty dostanú až do Považskej Bystrice. Na trase ich čakajú až štyri horské prémie (Lutiše, Semeteš, Manínska tiesňava a Čelkova Lehota - sedlo) a štyri rýchlostné prémie (Čadca, Bytča, Považská Bystrica pri prejazde cieľom a potom na Kukučínovej ulici).Posledná etapa odštartuje v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice, a potom cez Motešice, Zlatníky, Topoľčany, Hlohovec, Šúrovce privedie pelotón do Trnavy na Štefánikovú ulicu. Po prejazde cieľom cyklisti absolvujú ešte okruh cez Ružindol, Borovú, smerom naspäť cez Suchú nad Parnou. Tohtoročné Okolo Slovenska vyvrcholí po 159 km v centre Trnavy na Štefánikovej ulici. Aj počas záverečnej etapy budú bojovať o dve vrchárske prémie (chvíľu po štarte Machnáč a potom v Hlohovci) a tri rýchlostné prémie (Topoľčany, 1. prejazd cieľom a Borová).Celosvetová pandémia koronavírusu mieša kartami života už druhý rok. Štandardom sa stali povinné testy všetkých jazdcov, sprievodu a organizačného tímu podujatí, či nosenie rúšok pri spoločnom kontakte. "V prípravách počítame s viacerými verziami našich pretekov smerom k fanúšikom - uvoľnené podmienky, ľahšie obmedzenia, prísne opatrenia. Veríme, že situácia bude po lete stabilizovaná a nadšenci cyklistiky budú môcť aj zblízka vidieť atmosféru na štarte a v cieli," dodali organizátori zo Slovenského zväzu cyklistiky.