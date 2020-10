Preteky Svetového pohára v Jasnej usmerňuje koronavírus, absencia divákov by Vlhovú mrzela

Situáciu nemožno dopredu predvídať

Vlhová je tvárou pretekov v Jasnej

Parta za stotisíc eur

22.10.2020 (Webnoviny.sk) - Ešte viac ako štyri mesiace zostávajú do pretekov Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v nízkotatranskom stredisku Jasná, organizátori podujatia však už dlhší čas naplno pracujú na príprave pretekov. Situáciu im mimoriadne komplikuje pandémia koronavírusu "Robíme všetko pre to, aby sme preteky v Jasnej mohli zorganizovať. Všetci veríme, že situácia sa postupne priblíži k normálu tak, aby sme mohli pripraviť naozaj skvelý súťažný víkend. Nechceme nič nechať na náhodu a pripravujeme sa na viacero možných scenárov,“ prezradil šéf organizačného výboru Matej Hulej počas štvrtkovej tlačovej konferencie. Elitné zjazdárky z celého sveta hostila Jasná už v roku 2016.Organizátori stále nevedia, aká bude 6. a 7. marca 2021 situácia a či vôbec budú súťaže v Jasnej naživo sledovať aj diváci."Radi by sme privítali fanúšikov bez obmedzení, ale máme aj záložné plány, ktoré budeme aplikovať podľa aktuálnej situácie s koronavírusom. K situácii sa staviame pozitívne. Počítame s tým, že ak to situácia bude vyžadovať, jednotlivé organizačné zložky, pretekárske tímy a médiá budú fungovať v oddelených koridoroch podobne, ako to bolo v Söldene,“ informovala riaditeľka pretekov Jana Palovičová.Organizátori SP v Jasnej s blížiacim sa termínom podujatia budú pružne reagovať na situáciu a informovať o prípadnej návšteve divákov a svahoch.Ak by sa na nízkotatranských svahoch v Jasnej napokon súťažilo bez diváckej kulisy, Slovenku Petru Vlhovú by to veľmi mrzelo."Jasná je moje domovské stredisko a veľmi sa teším, že sa sem kolotoč Svetového pohára opäť vracia. Verím, že je to ešte ďaleko a dovtedy sa situácia vyvinie tak, aby aspoň nejakí diváci mohli prísť. Slovenskí fanúšikovia totiž vedia urobiť neskutočnú atmosféru. Veľmi by som si priala, aby som mohla pred nimi súťažiť na domácom kopci. Pre situáciu v ktorej žijeme, kedy sa veľmi ťažko čokoľvek plánuje, sa snažím sústrediť najmä na tie najbližšie preteky. Nič to však nemení na tom, že to bude skvelé opäť súťažiť doma,“ povedala 25-ročná Liptáčka počas štvrtkovej tlačovej konferencie vo virtuálnom priestore.Celý kolotoč Svetového pohára sa rozbehol uplynulý víkend v rakúskom Söldene, novú sezónu začala Vlhová na ľadovci Rettenbach výborným 3. miestom. Keďže pochádza z neďalekého Liptovského Mikuláša, pre nikoho nie je prekvapením, že sa stala tvárou podujatia v Jasnej.Organizátori chcú Petru Vlhovú prezentovať nielen ako športovkyňu, ale aj ako ženu. "Petra je silná a dravá športovkyňa, ale tiež mladá dáma, ženská a zároveň citlivá. Na rozdiel od roku 2016, kedy sa lyžiarky fotili v nádherných dizajnových šatách, sme sa tentokrát rozhodli ženskosť podčiarknuť kvetmi,“ informovala riaditeľka komunikácie podujatia Michaela Grendelová.Slovenská lyžiarska hviezda sa predstaví na fotografiách v jedinečnej parte, ktorá bola v minulosti súčasťou ľudového krojového odevu. Ide o bohato zdobenú kvetinovú čelenku, ktorú v minulosti smeli nosiť len dospelé slobodné dievčatá počas významných príležitostí."Som hrdá na kraj, z ktorého pochádzam a aj parta, s ktorou som sa fotila mi pripomenula zvyky a tradície môjho milovaného rodného kraja, v ktorom môžem v marci absolvovať Svetový pohár,“ prezradila Vlhová.Podľa organizátorov SP v Jasnej pochádza uvedená parta z Liptovskej Tepličky, má sto rokov a jej hodnotu vyčísľujú na sumu 100-tisíc eur.