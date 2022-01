Preteky v Schladmingu budú bez divákov, najlepšie lyžiarky zabojujú o pódium na „mužskom“ kopci

Prísne protipandemické opatrenia

11.1.2022 (Webnoviny.sk) - Obrázky nadšených slovenských fanúšikov Petry Vlhovej, ktorí ju povzbudzovali spoza plota na víkendových pretekoch Svetového pohára zjazdárok v slovinskej Kranjskej Gore, sa zrejme v utorok v rakúskom Schladmingu nezopakujú. Organizátori avizovali, že večerný ženský slalom bude bez divákov nielen v areáli pretekov, ale aj za jeho hranicou. Inými slovami - fandiť sa nebude môcť ani spoza plota."Zhromažďovaniu ľudí za cieľovým priestorom by mali zabrániť veľkorozmerné zábrany aj špeciálna zástena na ochranu súkromia. Na podujatí bude síce menej policajtov než zvyčajne, ale tí prítomní celkom určite budú kontrolovať dodržiavanie opatrení proti šíreniu koronavírusu. A to platí aj o zhromažďovaní ľudí mimo priestorov na to určených počas pretekov," napísal web orf.at.Rakúsky zdroj dodáva, že aj keby nejakí ľudia za týchto podmienok chceli prísť na preteky, neoplatí sa im to. Druhé kolo so začiatkom o 20.45 h sa skončí približne o 21.45 h a všetky stánky ponúkajúce jedlo podľa súčasných protipandemických nariadení musia zatvoriť o 22.00 h.Slalom so špecifickým začiatkom prvého kola o 18.00 h sa mal pôvodne konať v neďalekom Flachau , ale prísne opatrenia tomu zabránili. Najlepšie svetové protagonistky sa preto v najtočivejšej disciplíne vo Svetovom pohári predstavia na "mužskom" kopci Planai.Doterajšia suverénka sezóny Petra Vlhová má pred sebou veľkú výzvu. Víťazka piatich zo šiestich slalomov olympijskej zimy získa v predstihu malý krištáľový glóbus , ak v utorok skončí do tretieho miesta.Ambiciózna Slovenka sa dosiaľ v Schladmingu predstavila iba raz. A to ešte v roku 2013 počas majstrovstiev sveta, keď ako 17-ročná iba zbierala skúsenosti a nedobrovoľne opustila trať už po niekoľkých bránkach prvého kola."Vypadla som vtedy po piatej či šiestej bránke, to sú moje jediné spomienky na Schladming. Všetci hovoria, že tento kopec je náročný. Uvidíme, ako to zhodnotím v utorok večer. Nemám konkrétne očakávania, každé preteky sú náročné," uviedla Petra Vlhová pre spravodajstvo RTVS.Doplnila, že: "V súvislosti s týmito pretekmi som musela posunúť aj svoj denný režim, keďže zvyčajne chodievam skoro spávať. Dúfam, že všetko bude v poriadku."