Pretláčanie: Slovenskí juniori vybojovali päť medailí, Bajčiová zlatá

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Konstanca 29. októbra (TASR) - Slovenskí juniori získali v utorok na MS v pretláčaní rukou v rumunskom meste Konstanca päť medailí v súťažiach ľavou rukou. Titul svetovej šampiónky vybojovala Barbora Bajčiová (nad 70 kg) v kategórii do 21 rokov.Natália Richterová medzi dievčatami do 15 rokov do 70 kg brala striebro, bronz si vybojovali Kristína Bobovčáková (nad 70 kg) v kategórii do 21 rokov, Dominika Barošová (do 70 kg) v kategórii do 18 rokov a Soňa Scholtzová (do 55 kg) v kategórii do 15 rokov.V stredu sú na MS na programe súťaže juniorov v pravej ruke.