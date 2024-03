Prevádzkovanie herní v bratislavskej Karlovej Vsi postupne končí a starostka mestskej časti dúfa, že sa už nevráti

Petíciu podpísali mnohí Karlovešťania

VZN je účinné od roku 2021

Zákaz už v minulosti platil

21.3.2024 (SITA.sk) - V bratislavskej Karlovej Vsi zaniknú herne. Ako informuje mestská časť na sociálnej sieti, herňa Excel Klub na Pribišovej ulici má licenciu platnú do 21. augusta, herni Club 4 v rámci OD Centrum platí licencia do 27. augusta.V herni na Kempelenovej ulici bolo prevádzkovanie ukončené už 31. decembra 2020.„Je to zavŕšenie úsilia o elimináciu tohto spoločenského neduhu, keď aj mnohí Karlovešťania v minulosti podpísali petíciu za zákaz hazardu," konštatuje samospráva.„Napriek všetkým prekážkam a vďaka enormnému úsiliu aktivistov v spolupráci so samosprávou sa podarilo v Bratislave zákaz hazardu presadiť. Pomaly jedna za druhou končia licencie, ktoré ešte v poslednej chvíli pridelil bývalý primátor Nesrovnal," poznamenala starostka Karlovej vsi Dana Čahojová Podľa nej zostáva dúfať, že tento typ komercie si nedokáže v národnej rade presadiť legislatívnu kľučku, aby sa do ulíc mohol vrátiť.Bratislavské mestské zastupiteľstvo ešte v decembri 2020 schválilo všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta. Účinnosť nadobudlo 1. januára 2021.„V praxi to znamená, že po vypršaní licencií sa už nemôžu nachádzať v hoteloch, moteloch, penziónoch, budovách pre obchod a služby, budovách pre kultúru a na verejnú zábavu či v bytových domoch," vysvetlila samospráva.Bratislava vyhovela požiadavkám petície za zákaz hazardu, ktorý iniciovali občianski aktivisti zo združenia Zastavme hazard.Pod petíciou bolo viac ako 104-tisíc podpisov Bratislavčanov, z toho viac ako 73-tisíc platných. Petíciu odovzdali aktivisti magistrátu v júli 2020 na viac ako 5-tisíc petičných hárkoch.Absolútny zákaz herní v Bratislave už platil, avšak len od mája 2017 do 28. decembra 2018. Návrh celoplošného zákazu herní vychádzal z petície, ktorú spustili v máji 2015 starostovia mestských častí.Petíciu podporilo celkovo viac ako 136-tisíc obyvateľov, platných bolo viac ako 98-tisíc podpisov. Podľa Krajskej prokuratúry v Bratislave však následne prijaté VZN nebolo v súlade so zákonom.S jej argumentmi sa v júni 2018 stotožnil aj Krajský súd v Bratislave, ktorý konštatoval nesúlad so zákonom.„V súvislosti s touto petíciou je známy aj incident, pri ktorom zmizlo z magistrátu niekoľko tisíc podpisov pod petíciou," doplnila samospráva.