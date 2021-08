Prevádzkovatelia a organizátori podujatí si sami určia, komu umožnia vstup. Na výber majú z troch režimov

V čiernych okresoch budú obchody zatvorené

Definícia plne zaočkovanej osoby sa upraví

12.8.2021 (Webnoviny.sk) - Prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí si odsami určia, ktorým osobám umožnia vstup do prevádzky. Na výber pritom majú z troch režimov. Umožniť vstup do prevádzky plne zaočkovaným, očkovaným, testovaným a osobám po prekonaní COVID-19 alebo všetkým zákazníkom.Režim, v ktorom prevádzka funguje, musia viditeľne vyznačiť vo svojich priestoroch. Organizátor hromadného podujatia takisto musí pri vstupe viditeľne označiť, ktorým osobám umožní vstup.Vyplýva to z nových vyhlášok k organizácii hromadných podujatí a k činnosti prevádzok, o ktorých informoval Marek Eliáš z Odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva SR. V treťom stupni ohrozenia (čierna) sa majú uzatvárať prevádzky, niektoré, ako napríklad potraviny, drogérie, lekárne a ďalšie prevádzky obchodov a služieb, však budú môcť byť otvorené aj v čiernych okresoch.V druhom a treťom stupni ohrozenia (bordová, čierna) budú musieť prevádzky, ktoré umožnia vstup všetkým zákazníkom, znovu zaviesť hodiny vyhradené pre seniorov nad 65 rokov a ťažko zdravotne postihnutých (v pracovné dni od 9:00 do 11:00).Hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú plne zaočkovaní a bude ich viac ako tisíc, bude možné organizovať v prípade, že ich organizátori nahlásia najmenej 48 hodín pred začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. V treťom stupni ohrozenia (čierna) bude na takýchto podujatiach môcť byť najviac 100 ľudí.Vo vyhláškach sa upravuje definícia plne zaočkovanej osoby tak, že už nebude stanovená horná hranica trvania očkovania, ktorá bola doteraz 12 mesiacov.Vyhlášky zároveň definujú tzv. osoby v režime OTP. Ide o osoby, ktoré sú plne zaočkované, alebo prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo sa môžu preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19.