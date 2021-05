Prevádzkovatelia digitálnych platforiem budú musieť oznamovať informácie o príjmoch predávajúcich

Návrh pôjde na pripomienkovanie

Zvýšenie daňovej transparentnosti

15.5.2021 - Prevádzkovatelia digitálnych platforiem budú povinní oznamovať finančnej správe informácie o predávajúcich a ich príjmoch, ktoré si bude finančná správa vymieňať s inými členskými a zmluvnými štátmi Európskej únie.Povinnosti sa budú týkať platforiem v oblasti prenájmu nehnuteľností, poskytovania osobných služieb, ako je napríklad upratovanie alebo opatrovanie detí, predaja tovaru a prenájmu ktoréhokoľvek spôsobu dopravy.Uvádza sa to v predbežnej informácii k príprave návrhu novely zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorú do pripomienkového konania predložilo ministerstvo financií Samotný legislatívny návrh by mal rezort financií predložiť na pripomienkovanie v septembri tohto roka.Lehotu na zaslanie informácií finančnej správe by mala pripravovaná novela zákona stanoviť do 31. januára roka nasledujúceho po oznamovanom období.„Cieľom návrhu je zvýšenie daňovej transparentnosti a získanie cenného zdroja informácií pre finančnú správu na zabezpečenie plnenia daňových povinností," uviedol rezort financií.Ide o prevzatie eurosmernice o administratívnej spolupráci v oblasti daní do nášho právneho poriadku.