Prevádzkovatelia gastro prevádzok veria v skorú pomoc od štátu, inak môžu skrachovať

Najťažšie je v gastro priemysle

Odmietajú sedieť so založenými rukami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.9.2020 (Webnoviny.sk) - Podnikatelia v gastro biznise a cestovnom ruchu prežívajú už pol roka náročné časy. Koronakríza postihla podľa iniciatívy Pomoc pre gastro práve tento segment najvážnejšie. Podpora, ktorú doteraz ponúkal štát, nebola podľa iniciatívy dostačujúca a pokiaľ by znovu zatvorili podniky a reštaurácie, alebo by museli fungovať ešte v obmedzenejšom režime, nezvládnu to.Podnikatelia v gastro biznise však na základe vyjadrení ministra práce Milana Krajniaka cítia šancu, že pomoc od štátu čoskoro príde. "Je dôležité, aby štát čím skôr pripravil avizovanú schému pomoci," konštatovala to v stredu hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro Krachujúce reštaurácie, ktorých majitelia museli pristúpiť k prepúšťaniu zamestnancov, ale aj zadlžovanie podnikateľov v gastro biznise zrejme podľa iniciatívy konečne prinútili štát konať."Ľudia v gastro priemysle a v cestovnom ruchu majú veľmi ťažkú situáciu, asi najťažšiu. My pripravujeme v spolupráci s ministerstvom dopravy a s ministerstvom financií schému, ktorá by mohla ísť cez ministerstvo financií a ktorou by sme špeciálne pomohli tomuto segmentu slovenskej ekonomiky,“ povedal minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.,,Sme radi, že kompetentní snáď vypočuli volanie o pomoc podnikateľov v gastro sektore. Veríme, že od slov sa konečne prejde k činom a že o tom, ako by mala táto schéma vyzerať, sa dozvieme už čoskoro podrobnejšie informácie,“ povedala Magdaléna Koreny.Ako doplnila, iniciatíva Pomoc pre gastro už na jar navrhla vláde riešenia, ktoré by zmiernili dopad koronakrízy na gastrobiznis. "Nebudeme sedieť so založenými rukami. Pripravujeme ďalší súbor opatrení, ktoré by pomohli gastro prevádzkam prežiť a budeme ich adresovať ministerstvám hospodárstva a práce, sociálnych vecí a rodiny,“ dodala Koreny.