Prevádzkový zisk Airbusu vzrástol, varoval pred dôsledkami brexitu

ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 31. júla (TASR) - Airbus vyzval európske vlády, aby zintenzívnili prípravy na „pravdepodobný“ brexit bez dohody a urovnali dlhodobý spor o dotácie so Spojenými štátmi. To by mohlo obmedziť obchodné riziká pre najväčšieho výrobcu lietadiel v Európe.Obavy vyplývajúce z cezhraničnej výrobnej siete Airbusu prinútili generálneho riaditeľa Guillauma Fauryho, aby vydal varovanie pred stúpajúcim obchodným napätím, aj keď zároveň zverejnil väčší než očakávaný zisk za 2. štvrťrok.Upravený prevádzkový zisk Airbusu totiž v 2. štvrťroku vzrástol o 72 % na 1,98 miliardy eur, zásluhou silného dopytu leteckých spoločností. Tržby stúpli o 23 % na 18,32 miliardy eur. Analytici pritom predpovedali koncernu zisk 1,77 miliardy eur a tržby 17,82 miliardy eur.Airbus sa snaží prekonať meškanie dodávok strojov klientom z novo rozšíreného závodu v nemeckom Hamburgu, ktorý má problémy s vylepšenými kabínami pre model A321neo.Európsky koncern je aktuálne najväčším výrobcom lietadiel na svete, keďže jeho americký rival Boeing čelí od marca uzemneniu svojho modelu 737 MAX po dvoch tragických haváriách. Boeing minulý týždeň zaznamenal svoju najväčšiu štvrťročnú stratu v histórii.Airbus zaknihoval v 2. štvrťroku nové náklady vo výške 75 miliónov eur v súvislosti s likvidáciou programu výroby superjumba A380 pre slabý dopyt.Problémom tiež je, že Airbus vyrába krídla pre komerčné lietadlá v Británii. Nový premiér Boris Johnson pritom sľúbil, že 31. októbra vyvedie krajinu z Európskej únie (EÚ), či už s dohodou alebo bez nej. Neriadený brexit by však znamenal byrokraciu na hraniciach.povedal Faury novinárom s odkazom na pôvodne plánovaný dátum odchodu Británie z EÚ.Jeho slová odrážajú nedávno zverejnenú správu Konfederácie britského priemyslu (CBI), podľa ktorej je EÚ menej pripravená na brexit bez dohody ako Spojené kráľovstvo.Airbus si vybudoval zásoby komponentov na približne jeden mesiac, aby zvládol odchod Británie z EÚ bez dohody, uviedol Faury. To prispelo k veľkému odlivu hotovosti v prvej polovici roka.Časti lietadiel sú oslobodené od štandardných ciel Svetovej obchodnej organizácie (WTO) podľa zmluvy z roku 1980, ktorú EÚ a Británia podpísali samostatne. Airbus sa však obáva, že byrokracia by mohla spomaliť dodávateľské reťazce a brzdiť pohyb techniky.Faury tiež vyjadril znepokojenie nad rastúcim globálnym napätím a najmä nedávnymi hrozbami USA uvaliť sankcie na európske lietadlá a iný tovar pre európske dotácie Airbusu. EÚ sa pripravuje na uvalenie odvetných ciel.