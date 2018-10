Prevádzkový zisk švédskej automobilky Volvo klesol takmer o 50 %

Volvo. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Štokholm 26. októbra (TASR) - Švédska automobilka Volvo Cars oznámila za 3. štvrťrok pokles prevádzkového zisku takmer o 50 %. Pod tento výsledok sa do veľkej miery podpísali náklady spojené s uvedením nových produktov na trh.Spoločnosť informovala, že prevádzkový zisk dosiahol v období od júla do konca septembra 1,84 miliardy švédskych korún (177,04 milióna eur). V rovnakom období pred rokom dosiahol zisk 3,67 miliardy SEK.Tržby sa však zvýšili o 18 % na 56,78 miliardy SEK. Prispeli k tomu dobré výsledky na všetkých kľúčových trhoch - Európska únia, Čína a USA.Šéf automobilky Hakan Samuelsson ale zároveň poukázal na konflikt medzi Washingtonom a Pekingom. "Pokračujúci obchodný spor medzi USA a Čínou znepokojuje celý automobilový priemysel," povedal s tým, že Volvo nie je výnimkou.Firma v tejto súvislosti uviedla, že obchodný spor by mohol ohroziť súčasné plány spoločnosti vytvoriť v závode v americkom meste Charleston v najbližších rokoch okolo 4000 pracovných miest. Závod v Charlestone v štáte Južná Karolína, ktorý firma otvorila v júni, je prvým závodom Volvo Cars v Spojených štátoch.(1 EUR = 10,3930 SEK)