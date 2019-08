Prevádzku košických oceliarní po výpadku elektriny naďalej obnovujú

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 15. augusta (TASR) – Vyčíslenie škôd po výpadku elektrického prúdu v košických oceliarňach je zatiaľ predčasné. Pre TASR to uviedol hovorca spoločnosti U. S. Steel Ján Bača s tým, že jednotlivé agregáty linky a divízne závody nabiehajú do prevádzky postupne.Ako povedal, ich opätovné sprevádzkovanie závisí od mnohých faktorov. Či k tomu dôjde do piatka (16. 8.), nekonkretizoval.uviedol.Podľa jeho slov boli zamestnanci oceliarní po výpadku elektriny v areáli spoločnosti.spresnil Bača.Zároveň dodal, že sa potvrdilo, že ľudia aj havarijné systémy zareagovali na situáciu správne.V košických oceliarňach došlo vo štvrtok dopoludnia k výpadku elektriny, ktorý ochromil ich prevádzku. Uvedená situácia nie je podľa slov Baču v tejto železiarni bežná. Ako predtým povedal, zásluhou prijatia okamžitých opatrení nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti zamestnancov U. S. Steel či okolitých obcí.