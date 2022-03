Prevádzky a hromadné podujatia budú menej obmedzené, respirátory už nemusia nosiť moderátori

Respirátory zatiaľ ostávajú

Pri prílete bez PCR testu

10.3.2022 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) na základe prijatého uznesenia vlády zverejnil vyhlášky týkajúce sa prekrytia dýchacích ciest, režimu na hraniciach, činnosti prevádzok a hromadných podujatí. Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková S účinnosťou od 14. marca sa rušia vyhlášky, ktoré upravujú pravidlá pre činnosť prevádzok maloobchodu a služieb a organizáciu hromadných podujatí. Znamená to, že budú bez kapacitných obmedzení alebo obmedzení otváracích hodín.Povinnosť nosiť respirátor zostáva však naďalej zachovaná, týka sa to aj hromadných podujatí v exteriéri. Počas budúceho týždňa plánuje úrad namiesto zrušených vyhlášok vydať usmernenie hlavného hygienika SR pre organizáciu hromadných podujatí a činnosť prevádzok počas epidémie COVID-19 na Slovensku s odporúčacím charakterom.Od pondelka už nebudú musieť nosiť respirátory počas vysielania moderátori v televíziách, či respondenti na tlačových konferenciách. Povinné nosenie respirátorov by sa mohlo zrušiť najskôr koncom marca. Ide o opatrenie, ktoré bude ešte po 14. marci na Slovensku platiť.Ako uviedol po stredajšom rokovaní vlády riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík , ministerstvo bude pozorne sledovať vývoj šírenia koronavírusu a následne rozhodne, kedy by sa mohlo definitívne zrušiť povinné rušenie rúšok či respirátorov.Zároveň sa od 14. marca ruší povinnosť preukazovať sa negatívnym výsledkom PCR testu pri prílete na Slovensko z rizikových krajín. Návrh aktualizácie opatrení vláda schválila na svojom stredajšom rokovaní. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že k uvoľneniu opatrení pristupuje po zohľadnení aktuálnej epidemickej situácie, ktorá je charakterizovaná poklesom v počtoch prípadov naprieč vekovými skupinami, poklesom v počtoch výjazdov záchraniek a stabilizácie situácie v nemocniciach.Úrad verejného zdravotníctva sa s touto argumentáciou stotožňuje. Pri zhoršení či zlepšení epidemickej situácie sa operatívne podľa Račkovej pristúpi k úprave opatrení.