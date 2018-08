Prevoz zvierat bez potrebného zabezpečenia je nebezpečný

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. augusta (TASR) - Mnohí Slováci so sebou v lete na dovolenky k moru, do hôr či na stanovačky v prírode berú aj svojich psov či mačky. A často ich prevážajú nesprávne zabezpečené. Allianz Centrum pre technológie (AZT) v Mníchove crash testom zistilo, že počas nehody v rýchlosti 40 km za hodinu vyvinie 35-kilogramový nemecký ovčiak silu až 1400 kilogramov.Podľa Carstena Reinkemeyera, odborníka na automobilové strojárstvo a dopravnú bezpečnosť z AZT, crash test ukázal, že ak sa na zadnom sedadle vezie nezaistený stredne veľký pes, môže pri čelnom náraze aj pri pomerne nízkej rýchlosti dôjsť k úplnému zničeniu predných sedadiel.Psy, ktoré vážia do 12 kilogramov, by mali byť zabezpečené špeciálnym postrojom z nepružného materiálu, ktorý sa pripne k bezpečnostnému pásu. Pre väčšie zvieratá sú určené prepravné boxy či klietky v batožinovom priestore. Tie nielen minimalizujú riziká pri samotnej nehode, ale sú vhodné aj po nej, kedy často vydesené zvieratá nekontrolovateľne vybiehajú z áut a ohrozujú tak seba aj okolitú premávku.Odborníci tiež varujú majiteľov psov a iných domácich zvierat, aby nikdy neopustili svojich miláčikov v aute počas veľmi slnečných dní. Uzamknuté vozidlo sa môže stať v priebehu niekoľkých minút horiacou pecou, v ktorom sú domáce zvieratá ponechané bez dostatku kyslíka.TASR informovala Allianz-Slovenská poisťovňa.