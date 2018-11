Prezident A.Kiska odvolil v spoločnosti svojej manželky doma v Poprade

Na snímke prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vo volebnej miestnosti v Poprade. Foto: TASR Oliver Ondráš Na snímke prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vo volebnej miestnosti v Poprade. Foto: TASR Oliver Ondráš

Poprad 10. novembra (TASR) – V spoločnosti svojej manželky v sobotu v dopoludňajších hodinách odovzdal svoj hlas v komunálnych voľbách aj prezident SR Andrej Kiska. Vo volebnom obvode číslo 2. v Poprade si zvolil jednak primátora a zároveň aj poslancov do mestského zastupiteľstva. Ako sám priznal, pri študovaní zoznamu kandidátov mu bolo veľa mien neznámych a prvýkrát zažil aj „rodinný lobing“.„V piatok sme veľmi poctivo s manželkou študovali zoznam kandidátov, v Poprade ich je myslím 64 na poslancov a dosť sme sa trápili s tým, koho voliť. Napriek tomu, že tieto voľby sú najosobnejšie, tak mnohých ľudí človek jednoducho nepozná. My osobne sme poznali možno 15 - 20 percent kandidátov,“ uviedol prezident na krátkom brífingu. V tejto súvislosti vyzval ľudí, aby si zvolili zástupcov podľa ich skutkov a nie podľa sľubov. „Zažil som prvýkrát aj silný rodinný lobing, pretože obe naše deti sa dozvedeli, že jedna z ich učiteliek kandiduje a viackrát mi pripomenuli jej číslo, aby som vedel, komu mám dať hlas,“ dodal s úsmevom Kiska.V Poprade kandiduje na post primátora 11 kandidátov, dvaja sa ešte pred voľbami vzdali. Kiska s manželkou svoje hlasy odovzdali vo volebnom obvode č. 2, kde je dohromady takmer 800 oprávnených voličov a o hlasy do mestského parlamentu sa uchádza viac ako šesť desiatok ľudí. „V každých voľbách sa rozhoduje o niečom inom, každé majú svoju atmosféru, teraz rozhodujeme o tom, kto sa stane primátorom alebo starostom, či poslancom v takmer 3000 mestách a obciach na Slovensku. Ide o veľa, ide o 4,5 miliardy z verejných zdrojov, ide o to, aké máme chodníky, kde sa čo stavia, aké máme parky, mestské cesty, základné školy, škôlky,“ zdôraznil prezident.Upozornil tiež, že tieto voľby sú špecifické, keďže sú prvé od dramatických udalostí zo začiatku tohto roka. Narážal pritom na vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. „Sú to prvé voľby, v ktorých môžeme ukázať, ako si predstavujeme slušné a poctivé Slovensko,“ uzavrel Kiska.