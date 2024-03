Prezident by mal spájať a nie byť protiváhou, vyčíta Forró Korčokovi

Keď sme rozdelení, nikam to nevedie

12.3.2024 (SITA.sk) - Prezident by mal spájať, nie byť protiváhou niekomu alebo niečomu. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol predseda strany Maďarská aliancia – Magyar Szövetség kandidát na prezidenta Krisztián Forró Ako vysvetlil, prezident nemá byť protiváhou tak, ako to tvrdí občiansky kandidát na prezidenta Ivan Korčok , ale mal by byť akýmsi mediátorom.„Prezident by mal zasypávať zákopy a neprehlbovať ich, pretože je prezidentom každého občana na Slovensku, a to bez ohľadu na to, aké má politické a ideologické názory. On má byť ten, kto musí zo svojej pozície vytvárať čo najpokojnejšiu atmosféru," vyhlásil Forró s tým, že prezident by mal v prvom rade hľadať prieniky a to, ako môže spájať.„My, Maďari, z vlastnej skúsenosti vieme, že keď sme rozdelení, tak to nikam nevedie. Keď sme boli rozdelení od roku 2010, tak sme sa nedostali do parlamentu, a to napriek tomu, že je nás viac ako osem percent," pripomenul Forró.Tým, že Maďari tvoria na Slovensku viac ako osem percent populácie, Forró vysvetľuje aj svoju kandidatúru na prezidenta. „Patrí sa, aby z jedenástich kandidátov na prezidenta bol aspoň jeden maďarskej národnosti,“ vyhlásil Forró. Cieľom kandidatúry je ukázať, že maďarská komunita je tu, že je silná a že chce, aby ju brali vážne.„My, Maďari, musíme v prvom kole ukázať, že sme tu, že tu chceme zostať. Tisíc rokov sme na tejto zemi a chceme, aby sme tu boli aj ďalších tisíc rokov. A to nie je o tom, že by sme išli proti niekomu, ale práve naopak, aby sme obhajovali naše záujmy."Forró v rámci rozhovoru pre agentúru SITA priblížil aj svoj postoj v súvislosti s vojenskou pomocou Ukrajine. Vyjadril sa, že posielanie zbraní na Ukrajinu nepodporuje. Podľa neho sa tým len predlžuje vojna.„Môj názor je, že by sme nemali posielať zbrane na Ukrajinu. Žijú tam naši maďarskí bratia a vidíme z vlastnej skúsenosti od známych a priateľov, aká je tam situácia. Vidíme to, že odchádzajú vojaci na front a sa nevrátia. Nevrátia sa otcovia, manželia, synovia," uviedol Forró v súvislosti s maďarskou menšinou žijúcou v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny.Aj napriek tomu, že je Forró predsedom mimoparlamentnej strany, je presvedčený, že na regionálnej úrovni sú veľmi silní.„Máme 263 primátorov a starostov. To znamená, že dokážeme pomôcť našej komunite na miestnej a regionálnej úrovni. No nie sme na najvyššej úrovni, a teda pri prijímaní zákonov," uviedol predseda Maďarskej aliancie.Mnohí podľa neho nechápu problémy Maďarov na Slovensku, ako napríklad dôvody vzdelávania v materinskom jazyku či zachovávanie vlastnej kultúry.„Sú to dva národy, slovenský aj maďarský. Žijeme spoločne, máme spoločnú históriu a kultúra je viac menej prepojená. Je veľmi dôležité, aby sme tieto prieniky hľadali a posilňovali ich," uviedol Forró s tým, že Slovensko je pestrou a zaujímavou krajinou práve vďaka mnohým národnostným komunitám, ktoré tu žijú.