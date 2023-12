Prezident Duda vetoval vládny návrh rozpočtu, je to rana pre nový Tuskov proeurópsky kabinet

Médiá ako hlasná trúba propagandy

Sľuby novej Tuskovej vlády

24.12.2023 (SITA.sk) - Poľský prezident Andrzej Duda v sobotu oznámil, že sa rozhodol vetovať návrh rozpočtu, ktorý zahŕňa financie pre verejnoprávne médiá a zvýšenie platov učiteľov. Ako uviedol, parlamentu predloží svoj vlastný návrh.Dudove veto je ranou pre novú proeurópsku vládu premiéra Donalda Tuska a ukazuje, že presadzovanie jej agendy bude za jeho vlády náročné. Prišlo po tom, čo vláda tento týždeň odvolala riaditeľov štátnej televízie, rozhlasu a tlačovej agentúry. Tento krok odôvodnila tým, že je potrebný na obnovenie nezávislých médií v Poľsku.Verejnoprávne médiá v Poľsku sú financované daňovými poplatníkmi a zo zákona sa od nich vyžaduje, aby neboli politicky zaujaté.Pravicová populistická strana Právo a spravodlivosť (PiS) , ktorá bola osem rokov vo vláde a tento mesiac prešla do opozície, však využívala médiá ako hlásnu trúbu propagandy, ktorá šírila dezinformácie a xenofóbny a homofóbny obsah.Tuskova vláda sľubuje obnovenie demokratických štandardov v krajine vrátane reformy médií. To, ako prevzala kontrolu nad médiami, však vyvoláva otázky, či to nestanovuje skôr negatívny príklad.Duda, ktorý je politický spojenec PiS, kroky vlády ostro skritizoval a varoval, že neprijme opatrenia, ktoré podľa neho porušujú zákon. S návrhom „nemožno súhlasiť vzhľadom na flagrantné porušenie ústavy a princípov demokratického právneho štátu. Verejnoprávne médiá musia byť najskôr spoľahlivo a legálne opravené," napísal prezident na platforme X oznamujúc svoje veto.Tusk na to reagoval s tweetom, že Dudov krok zablokuje aj zvýšenie platov učiteľov. „Hanba vám. Veselé Vianoce, prezident. Ubezpečujem dotknutých, postaráme sa o to," vyjadril sa premiér. Nie je jasné, ako sa Tuskovi podarí danú prekážku prekonať. Jeho koalícia má väčšinu 248 kresiel v 460-člennej dolnej komore parlamentu, ale chýba jej trojpätinová väčšina potrebná na prelomenie prezidentského veta.