Prezident FC Valencia sa mal vyhrážať smrťou hráčovi Solerovi, zástupcovia klubu to považujú za štvavú kampaň

Viaceré slová vytrhnuté z kontextu

Štvavá kampaň

17.5.2022 (Webnoviny.sk) - Vedenie španielskeho futbalového klubu FC Valencia poprelo, že by sa jeho prezident Anil Murthy vyhrážal smrťou hráčovi Carlosovi Solerovi, ak by prestúpil do iného mužstva bez odstupného. Denník Superdeporte ešte v apríli zverejnil nahrávku, na ktorej údajne Murthy so smiechom hovoril 25-ročnému stredopoliarovi, že ho zabije, ak opustí klub zadarmo."Audio niekto zostrihal a upravil, aby vytvoril kontroverziu," píše sa v oficiálnom stanovisku klubu, podľa ktorého boli viaceré slová prezidenta vytrhnuté z kontextu."Ak v januári odídeš zadarmo, zabijem ťa... Všade vypíšem odmenu na 100-tisíc eur za zabitie... Vyrástol si v našej akadémii a máš nám prinášať zisk, investovali sme do teba veľa peňazí," povedal Murthy na zverejnenom zvukovom zázname zo súkromnej večere. Na stretnutí mal so spoločníkmi hovoriť aj o finančných problémoch klubu a budúcom zložení kádra. O Solera sa údajne zaujíma viacero veľkých klubov a je možné, že z Valencie odíde ako voľný hráč bez kompenzácie.Zástupcovia FC Valencia považujú nahrávku za štvavú kampaň zo strany spomenutého denníka, s ktorým mali nedávno spor. Periodikum údajne ponúklo klubu platenú inzerciu v hodnote niekoľko desiatok tisíc eur, no neuspelo.Navyše, Murthy spolu so singapurským vlastníkom Petrom Limom nie sú medzi fanúšikmi Valencie obľúbení. Kritizujú ich za to, že narábajú s klubom ako s firmou a ich jediným cieľom je finančný zisk.